"Kozmik Oda'nın bilirkişileri firarda"

Kozmik Oda soruşturmasındaki kumpas iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada hakkında gözaltı kararı bulunan 4 bilirkişinin, Askeri Casusluk, Poyrazköy gibi ünlü kumpas davalarında da bilirkişilik yaptığı ortaya çıktı. Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, yaklaşık 1 yıldır firarda olduğu tespit edilen bilirkişiler, Kozmik odalarda çıkan devlet sırrı niteliğindeki bilgileri 'FETÖ’ye aktarmakla suçlanıyor.

Dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a “suikast yapılacak” şeklindeki ihbar üzerine başlatılan Kozmik Oda soruşturması kapsamında, eski Ankara 11. Ağır CezaMahkemesi Hâkimi, daha sonra Yargıtay üyesi olarak atanan ve darbe girişimi sonrasında kayıplara karışan Kadir Kayan, Seferberlik Tetkik Kurulu’ndaki iki kozmik odada günlerce arama yapmıştı. Hâkim Kayan, yaptığı aramalarda bazı anahtar kelimeler kullanarak devlet sırrı niteliği bulunan bilgileri 1.5 terabyatlık harddisklere kaydetmişti.

"Hasan Palaz atadı"

Soruşturmayı sürdüren savcı Mustafa Bilgili, 27 Aralık 2013 tarihinde TÜBİTAKBİLGEM Başkanlığına müzekkere yazarak harddisklerin çözümlenmesi için 2 personelin bilirkişi olarak görevlendirilmesini talep etti. Hakkında çok sayıda 'FETÖ' üyeliği suçlamasıyla dava açılan dönemin BİLGEM başkanı Hasan Palaz’ın onayıyla, 30 Aralık 2013 tarihinde Burak Akoğuz ve Ebubekir Yalçınkaya resmi bilirkişi olarak görevlendirildi. Harddiskler kopyalanıp üzerinde çalışıldıktan sonra 2 Mayıs 2014 tarihinde savcı Mustafa Bilgili’ye teslim edildi.

Bilirkişiler firarda

Kozmik Oda soruşturmasında kumpas iddiaları üzerine Cumhuriyet Savcısı Tekin Küçük tarafından başlatılan soruşturmada, TÜBİTAK’ta görev yapan 4 bilirkişinin şüpheli olduğu anlaşıldı. Dosyada devlet sırrı niteliğindeki bilgileri kopyalama işlemini yapan resmi bilirkişiler Burak Akoğuz, Ebubekir Yalçınkaya ile gayriresmi bilirkişi olarak görünen Ünal Tatar ve incelenen harddiskler için tutulan tutanakta imzası bulunan Süheyl Mustafa Keskin’in yaklaşık 1 yıldır firarda olduğu ortaya çıktı. Firari olan bilirkişiler Akoğuz, Yalçınkaya ve Tatar’ın Askeri Casusluk, Poyrazköy ve Danıştaycinayeti kritik soruşturmalarda da görev yaptıkları tespit edildi. Savcılık, bilirkişi olarak görev yapan Süheyl Mustafa Keskin’in eşinin de KPSS soruşturması kapsamında şüpheli olduğunu belirledi.

'FETÖ' suçlaması

Bilirkişilere teslim edilen harddisklerin kaç defa kopyalandığının tespit edilmesine ilişkin araştırmada bir sonuç alınmadı. Firari bilirkişiler, Savcı Mustafa Bilgili tarafından incelenmek üzere kendilerine teslim edilen harddisklerin içindeki devlet sırrı niteliğindeki bilgilerin kopyalayarak, 'FETÖ’ye aktarmakla suçlanıyor.