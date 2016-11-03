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'Kozmik Oda'da kumpas' soruşturmasında 14 kişi tutuklandı

Soruşturmada ihbarın sahte, belgelerin düzmece olduğu iddia ediliyor

03 Kasım 2016 12:20

Kozmik Oda soruşturmasında 14 kişi tutuklandı, 11 kişi de serbest bırakıldı. Yapılan soruşturmada ayrıca Bülent Arınç'a suikast yapılacağı ihbarının sahte belgelerin de düzmece olduğu iddia ediliyor.

Geçen hafta salı günü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Ankara merkezli bir operasyon başlatılmış ve 45 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

2009 yılında eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç’a suikast iddiası üzerine başlatılan soruşturmada Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Seferberlik Tetkik Kurulu'nda arama yapılmıştı.

"Kozmik oda" olarak bilinen odada yapılan ve yaklaşık 1 ay süren aramalarda devlet sırrı niteliğindeki çok sayıda bilgi ve belge dışarı çıkarılmıştı.

 

 

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