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'Kozmik Oda'da kumpas' davasında 6 tahliye

'Kozmik Oda'da kumpas' davasında 121 sanık yargılanıyor

23 Kasım 2017 01:38

Kamuoyunda "Kozmik Oda" olarak bilinen soruşturma kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline ‘FETÖ/PDY’ mensuplarınca kumpas kurulduğu gerekçesiyle çoğunluğu eski polis olan 121 kişi hakkında açılan davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 2. Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı.

Dünkü celseden itibaren sanık beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, ara kararında tutuklu sanıklardan eski emniyet müdürü Ayhan Koç, İlyas Varlı, Yahya Uçar, Metin Zengin, Abubekir Saykal ve Hüseyin Taşyapar'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Heyet, davayı 14 Şubat 2018'e bıraktı. 

 

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