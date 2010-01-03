Kozmik odada aramalara devam ediliyor

T24 - Seferberlik Tetkik Kurulu'ndaki kozmik odada 25 Aralık'ta başlayan aramalara bugün de devam ediliyor.



Arama kararını veren hakim ve beraberindeki Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 4 araçlık konvoy, saat 12.00 sıralarında Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'nın bulunduğu askeri bölgeye geldi.



Balgat Kirazlıdere mevkisindeki Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'ndaki 6. arama faaliyetlerine saat 12.00 itibarıyla başlandı.



Süreci başlatan iddia: Bülent Arınç'a suikast girişimi...



19 Aralık günü "Bülent Arınç'a suikast girişimi iddiası"yla 2 askeri personel gözaltına alınıp serbest bırakılmış, askeri personelden birinin gözaltı sırasında bir kağıt parçasını yutmaya kalktığı, kağıt parçasında da Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın evinin krokisi olduğu iddia edilmişti.



Genelkurmay Başkanlığı'nınsa olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada bölgede bulunan 2 asker personelin, bölgede bilgi sızdırdığı düşünülen başka bir personeli izleme amacıyla bölgede bulunduğunu belirtilmiş, sonraki süreçte başka bir açıklama daha gerçekleştirilerek izlenilen personelin bilgi sızdırdığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı duyurulmuştu.



Olayla ilgili olarak 25 Aralık günü başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'nda yapılan aramanın ardından gözaltına alınan 8 askeri personelin, çıkarıldıkları savcılık ve mahkeme tarafından serbest bırakılmalarına karar verilmişti.



Karargâh dinlendi mi?



25 Aralık günü başlatılan soruşturmayla ilgili olaraksa önemli bir iddia ortaya atılmıştı.



Kanal D'nin iddiasına göre, 19 Aralık günü yaşanan gelişmeler sonrası 2 asker ve etrafındakiler "teknik takibe" alınmış, 24 Aralık'tayse 2 subayın şoförünün konuşması dinlemeye takılmıştı.



Şoför erin babasıyla konuşması sırasında bir takım belgelerin tahfir edildiğini, bazılarınınsa yakıldığını aktardığı iddia edilmişti.



Bu konuşmaların dinlemeye takılması üzerine savcılık talimatıyla Ankara Seferberlik Daire Başkanlığı'nda, savcılık talimatıyla soruşturmayı yöneten hâkim tarafından arama başlamıştı.

