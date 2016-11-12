"Kozmik Oda soruşturmasını yöneten eski savcı Mustafa Bilgili'nin para hareketleri şüpheli"

‘Kozmik Oda’ soruşturmasını yürüten ve meslekten ihraç edilen eski Ankara Savcısı Mustafa Bilgili ile 7 hâkim hakkında düzenlenen iddianamede Bilgili’nin "değişik ülkelerden para transferi yapılan şüpheli bir şirkete mahiyeti belirlenemeyen EFT ve para gönderiminin tespit edildiği" ifade edildi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre iddianamede, eski Ankara Başsavcıvekili Şadan Sakınan’ın 'FETÖ' ile bağlantılı olduğu iddia edilen bazı kişi ve kurumlarla ekonomik ilişkilerinin bulunduğu öne sürüldü.

Müebbet hapis cezası istendi

Ankara Batı (Sincan) Başsavcısı Şaban Yılmaz tarafından hazırlanan iddianamede, eski savcı Mustafa Bilgili 1 numaralı şüpheli olarak yer aldı. KPSS soruşturmasını sümen altı ettiği iddia edilen eski Ankara Başsavcıvekili Şadan Sakınan, eski özgürlük hâkimleri Nihal Uslu, Abdullah Bahçeci, Halil İbrahim Kütük, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin eski başkanı Dündar Örsdemir ile emekli hâkim Selahattin Türkeli ve halen görevde bulunan Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Şatır’ın da şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, önceki gün sahte kimlikle yakalanan Bilgili ile Sakınan, Uslu, Bahçeci, Kütük ve Örsdemir’in “FETÖ üyeliği ve devlet sırlarını açıklama” suçlarından müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Hâkimler Şatır ve Türkeli hakkında ise görevi ihmal suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

"Devlet sırlarını bilirkişide sızdırdı"

İddianame Savcı Bilgili’nin kumpasla girilen Kozmik Oda’dan ele geçirilen belgeleri soruşturmada görevleri olmamasına karşın, “Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, Poyrazköy ve Odatv” gibi davalarda bilirkişilik yapan eski TÜBİTAK görevlileri Burak Akoğuz ve Ünal Tatar’a sızdırdığı anlatıldı. Bilgili’nin, dosyada hiçbir görevi olmayan Savcı Sakınan ile Kozmik Oda’nın aranması, şüphelilerin sorgulanması ve mahkemeye sevk edilmesi sırasında yoğun telefon trafiğinin dikkat çektiği dile getirilen iddianamede, MASAK tarafından 2 savcı ile ilgili hazırlanan rapora da değinildi.

"FETÖ ile hareket etti"

İddianamede, MASAK raporunda Bilgili’nin farklı ülkelerdeki hesaplardan para gönderilen bir şirkete mahiyeti anlaşılamayan para gönderimleri yaptığının tespit edildiği ifade edilerek, şöyle denildi:

“Bilgiler kapsamında Savcı Bilgili’nin Kozmik Oda olarak bilinen soruşturma sürecinde yapmış olduğu eylem ve işlemleri ile FETÖ yapılanmasının içerisinde yer alarak hareket edip müşterek fail olarak katıldığı anlaşılmıştır.”

İddianamede, Kozmik Oda soruşturmasında görevi olmamasına karşın aramalarda 'FETÖ' ile beraber hareket ettiği öne sürülen Savcı Sakınan’ın da 'FETÖ' soruşturmalarında hakkında işlem yapılan bazı kişi ve kuruluşlarla dikkat çekici ekonomik ilişkileri olduğuna dair MASAK tarafından tespitler yapıldığı kaydedildi.