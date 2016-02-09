Kozmik Oda soruşturmasını yürüten 5 hâkim ve 1 savcı açığa alındı

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesi, Bülent Arınç'a suikast düzenleneceği iddiasıyla Seferberlik Tetkik Kurulu Bölge Başkanlığı'na girilerek 'devlet sırrı niteliğindeki bilgilerin' de deşifre olmasına neden olan ve takipsizlikle sonuçlanan 'Kozmik Oda' soruşturmasıyla ilgili dosyada adı geçen 4 hâkim ve 1 savcıyı açığa aldı.

Vatan'da yer alan habere göre; savcı Mustafa Bilgili ile hâkimler Hasan Şatır, Dündar Örsdemir, Nihal Uslu, Halil İbrahim Kütük, Abdullah Bahçeci'yi tedbiren görevden uzaklaştırdı. Savcı Şadan Sakınan ile hâkim Hasan Şatır hakkındaki tedbir talebi ise reddedildi.

Söz sonusu isimler, haklarındaki soruşturma tamamlanana kadar görevden uzaklaştıracak; maaşlarının 3'te 2'sini alacak.