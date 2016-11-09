Kozmik Oda savcısı, sahte kimlikle yakalandı

HSYK 3. Dairesi, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a suikast iddiasıyla başlatılan ve Seferberlik Tetkik Kurulu Bölge Başkanlığında yapılan aramayla ilgili soruşturmayı yürüten savcı Mustafa Bilgili, Ankara'da yakalandı.

Ankara TEM ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek Cebeci'de bir lokantaya baskın yaptı.

Kozmik Oda'da arama yaptıran ve meslekten ihraç edilen eski savcı Mustafa Bilgili, üzerinde Abdullah Bilgili adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı.

Bilgili'nin Ankara TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi.

Ne olmuştu?

Genelkurmay Başkanlığının tüm itirazlarına rağmen, kamuoyunda "kozmik oda" olarak bilinen Genelkurmay Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığında 20 gün boyunca yapılan aramaların ayrıntıları, HSYK Başmüfettişliği'nin raporuyla ortaya çıkmıştı.

Raporda dönemin Ankara Hakimi Kadir Kayan ve Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili hakkındaki iddialar HSYK Başmüfettişliği'nin rağorunda şöyle yer almıştı:

Dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a "suikast" düzenleneceği yönündeki telefon ihbarı sonucu konuyla ilgili soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili, Genelkurmay Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı 11 ve 16 nolu odalarda 25 Aralık 2009'da kendisi arama yapmak istedi.

Genelkurmay Seferberlik Tetkik Dairesi Başkanlığınca yazılan yazıda, binanın 1. katında bulunan 11 ve 16 numaralı çift kilitli çelik kapılarla muhafaza edilen odalardaki bilgi, belge ve arşiv kayıtlarının devlet sırrı niteliğinde, devletin güvenliğiyle ilgili doğrudan bilgiler içerdiğinden Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 125. maddesi gereği cumhuriyet savcılığına bu odalara giriş izni verilemeyeceği belirtildi. Bunun üzerine Bilgili yerine dönemin Ankara Hakimi Kadir Kayan, 26 Aralık 2009'da Genelkurmay Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı 11 ve 16 nolu odalarda arama yapmaya başladı. Kayan'ın 20 gün süren araması sonucu CD, dosya ve hard disklerden oluşan "gizli belgeler" dışarı çıkarılarak, bugün 'FETÖ' ile bağlantılı oldukları belirlenen TÜBİTAK uzmanı bilirkişilere çözümletildi.

HSYK'ya şikayet

Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliğince HSYK'ya başvurularak, soruşturmaya karışan hakim ve savcılar hakkında, "19 Aralık 2009 tarihinde sahte olarak düzenlendiği anlaşılan ihbar tutanağı ile başlayan ve kamuoyunda 'kozmik oda' olarak bilinen soruşturmada, Seferberlik Tetkik Kurulu Ankara Bölge Başkanlığında, içerisinde 'devlet sırrı' niteliğinde bilgi ve belgeler bulunan 11 ve 16 nolu odalarda yer alan, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri, hukuka aykırı yollarla, siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin ederek, başka kişilere açıklamak yoluyla işlemiş oldukları eylemlerden dolayı" işlem yapılması istendi.

Hakim ve savcılardan Seferberlik Tetkik Daire Başkanlığında görev yapan askerler de şikayetçi oldu. HSYK Başmüfettişliğince, Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili, eski Ankara Cumhuriyet Savcısı, Trabzon Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan, Ankara Hakimi Hasan Şatır, emekli Hakim Selahattin Türkeli, Ankara hakimleri Nihal Uslu, Halil İbrahim Kütük, Abdullah Bahçeci, eski Ankara Hakimi, halen Denizli Hakimi Dündar Örsdemir hakkında soruşturma başlatıldı ve bu kişiler soruşturma tamamlanıncaya kadar görevden uzaklaştırıldı. Bu kişiler hakkında, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı da verildi. Bulunamayan Mustafa Bilgili hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Meslekten çıkarılmaları istendi

Devam eden süreçte HSYK Başmüfettişliği, görevden uzaklaştırılan bu kişilerle ilgili meslekten çıkarılmaları istemli raporunu tamamladı. Raporda, aramada el konulan belgelerin "devlet sırrı" niteliğiyle ilgili hukuki değerlendirme yapılarak, hakim ve savcıların yanı sıra şikayetçilerin de ifadelerine yer verildi. Buna göre, olay tarihinde Seferberlik Tetkik Daire Başkanlığı görevinde bulunan Tümgeneral Selahattin Kısacık, 30 Aralık 2015 tarihli ifadesinde, "Özel Kuvvetlere bağlı Seferberlik Tetkik Daire Başkanlığının savaş veya işgal durumunda vatanseverlerin gayrinizami harp faaliyeti içerisinde örgütlenmeleri, eğitimleri gibi hususları yürütmekle görevli bir teşkilat olduğunu, bu amaçla devlet ve ülke güvenliği için çalıştığını, Bölge Başkanlığındaki 11 ve 16 nolu arşiv ve çalışma odalarında bulunan bilgi ve belgelerin büyük kısmının devletin iç ve dış güvenliğiyle doğrudan ilgili devlet sırrı niteliğinde bilgi ve evraklar olduğunu" belirtti.

Bilgili'nin savunması

HSYK Başmüfettişliği, Savcı Mustafa Bilgili'nin savunmasını 31 Mart'ta aldı. Bilgili, savunmasında FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantısı bulunmadığını ileri sürerek, "Söz konusu evrak o dönemde Ankara Başsavcı Vekili Hamza Keleş tarafından soruşturmaya kaydedilerek tarafıma tevzi edilmiştir. Cumhuriyet savcısı olarak benim evrakı soruşturmaya kaydetme ve kendime tevzi etme, alma yetkim yoktur." şeklinde beyanda bulundu. "Kozmik odaların" aranması, şüphelilerin ifadesinin alınması, tutuklamaya sevk edilmesi gibi adli soruşturmaya ilişkin esaslı işlemlerin, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Boyrazoğlu ve Başsavcı Vekili Hamza Keleş'in bizzat görüşleri alınarak, denetim ve gözetimleri kapsamında gerçekleştirildiğini öne süren Bilgili, şu savunmayı yaptı: "Soruşturmaya ilişkin evrakın, tarafıma tevzi edilmesinden itibaren attığım tüm adımlar, tüm işlemler, Başsavcı Vekilim ve Başsavcım ile paylaşılarak yapılmıştır.

Soruşturma konusunun hükümete darbe yapmaya yönelik olması nedeniyle siyasi tarafının bulunduğu dikkate alınmış, ne zaman, nerede, ne yapılacak, nerede arama yapılacak, bilirkişi kim olacak, teknik ve fiziki takip yapılacak mı, kime veya kimlere yapılacak hatta kimler hakkında tutuklama talep edilmesi gerektiğine kadar tüm kararların, Başsavcı Vekili ve Başsavcı ile müzakere edilerek alındığını, hiçbir önemli kararı kendiliğimden almadığımın bilinmesini isterim. Bu hususlarda o günkü Başsavcım ve başsavcı vekillerinin tanık olarak dinlenmesini talep ederim.

Dönemin başsavcı vekilleri Hamza Keleş ve Murat Esen, dönemin Başsavcısı Hüseyin Boyrazoğlu, dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin, bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunan dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tanık olarak dinlenilmesini talep ediyorum."

Genelkurmay Başkanlığı tutanakları



HSYK'nın raporunda, aramaların yapıldığı süreçte Genelkurmay Başkanlığınca gün gün tutulan tutanaklara da yer verildi. Kayan'ın aramaları sürerken, 3 Ocak 2010 tarihli tutanakta, "Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığında kozmik evrakların bulunduğu 11 ve 16 nolu odaların Hakim Kadir Kayan tarafından incelenmesine 27 Aralık 2009 günü saat 00.15'te başlanılmıştır. Birlik temsilcisi Tümgeneral Selahattin Kısacık tarafından 'yüklenen suçla ilgisi olmayan devlet sırrı niteliğinde bulunan bilgilere nüfuz edilmemesi ve yüklenen suçu açıklığa kavuşturabilecek nitelikteki bilgilerin tutanağa geçirilmesi' hususu Hakim Kadir Kayan'a belirtilmiştir. Bu açıklamaya rağmen Kayan tarafından bugüne kadar yapılan incelemelerden 1970'li yıllardan günümüze kadar, yüklenen suçla ilgisi olmayan devlet sırrı niteliğindeki tüm bilgilere nüfuz edilmiştir." denildi.

Genelkurmay Başkanlığının tutanaklarında arama işleminin soruşturma konusu fiille sınırlandırılması, aramanın en kısa sürede tamamlanması konularının Kayan'a hatırlatıldığı da belirtildi. Bilinçli ve karara aykırı olarak arama süresinin uzatıldığı kanaati oluştuğu aktarılan tutanaklarda, Kayan'ın, soruşturma konusuyla ilgisi olmayan, "Ankara'da işlenen cinayetler, Ahmet Taner Kışlalı, Hablemitoğlu, Uğur Mumcu, Danıştay, şüpheli şahıslar, zararlı şahıslar, tatbikat, şifahi emirler, komutan emirleri, gerçek görev, maskeli görev, maske mazereti, haftalık rapor, kişiye özel notlar, özel görev, özel personel, haber toplama planı, bölge etüdü, cami çalışmaları ve kilise" gibi ibarelerle aramalar yaptığı kaydedildi. Tutanakta bahse konu anahtar kelimelerin ve yapılmak istenen işlemin soruşturma konusuyla ilgili olmadığı, bunun yetkinin aşılması anlamına geleceği ve suç teşkil edeceğinin hatırlatıldığı, Kayan'ın ise "hangi belgenin devlet sırrı olduğu, hangisinin suçla ilgisi olduğu konularındaki değerlendirmenin tamamen kendisi tarafından yapılacağını" beyan ettiği ve aramasını sürdürdüğü vurgulandı.

Suikastle ilgili herhangi bir araştırma yapılmamış

HSYK Başmüfettişliğince hazırlanan raporda, açığa alınan savcı Mustafa Bilgili tarafından, olay tarihinde suikaste uğrayacağı iddia edilen Bülent Arınç'ın ikametinde veya Ankara'da bulunup bulunmadığına dair herhangi bir araştırma ve incelemenin yapılmadığı vurgulandı.

Şüphelilerin yakalandıkları noktadan, suikast yapılacak yeri görüp göremeyecekleri hususlarının da araştırılmadığına dikkat çekilen raporda, savcı Bilgili tarafından yürütülen soruşturmada, maddi gerçeği ortaya çıkarmaya yönelik, delil araştırması yoluna da gidilmediği ifade edildi.

Raporda, "makul şüphe", "ihbarı destekleyen emarelerin olmaması", "somut olguların bulunmaması"na karşın, Bilgili tarafından, 25-26 Aralık 2009'da, içerisinde devlet sırrı niteliğinde bilgi ve belgeler bulunan Seferberlik Tetkik Kurulu Ankara Bölge Başkanlığındaki 11 ve 16 numaralı arşiv ve çalışma odalarında arama, inceleme ve çözümleme talep edildiği anlatıldı. Talebin, şüphelilerin üzerine atılı suç açıkça belirtilmeden yapıldığı ifade edilen raporda, talep üzerine, hakim Kadir Kayan tarafından alınan kararlar doğrultusunda, Bilgili'nin yazdığı müzekkere ile suçla ilgisi olmayan kelimelerin aranması talebinde bulunulduğu, böylece soruşturmanın başka bir amaçla yapıldığı izlenimi oluşturulduğu ve hukuka aykırı hareket edildiği bildirildi.

Arama kararları öncesinde ve sonrasında, şüphelilerin ve müdafilerinin ifade ettikleri hususların Bilgili tarafından değerlendirmeye alınmadığı, bu şekilde savunma hakkının ihlal edildiği, cumhuriyet savcısının şüphelinin aleyhine ve lehine tüm delilleri toplayacağına ilişkin kanun hükmüne de açıkça aykırı davranıldığı kaydedildi.