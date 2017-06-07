T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kozmik oda davasında Arınç’ın talebine ret

Arınç, davaya müdahillik talebinde bulunmuştu

07 Haziran 2017 20:21

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'a yönelik suikast iddialarıyla "Kozmik Oda"ya giren hâkim ve savcıların yargılandığı davada, Arınç'ın müdahillik talebi kabul edilmedi.

Tutuklu sanıklar eski savcı Mustafa Bilgili, eski hâkimler Nihal Uslu ve Halil İbrahim Kütük jandarma eşliğinde getirildi. Duruşmada, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca geçici olarak görevden uzaklaştırılan tutuksuz sanık hakim Abdullah Bahçeci de hazır bulundu.

Sanıkların yakınlarının da katıldığı duruşmada, Seferberlik Tetkik Komutanlığı'nda o dönemde görev yapan Erkan Yılmaz Büyükköprü ile Osman Darıcı müşteki sıfatıyla yer aldı.

Savunma için söz verilen sanık Nihal Uslu, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini talep etti. Uslu, mahkemeye el yazısıyla hazırladığı 52 sayfalık savunma sundu.

Sanık Halil İbrahim Kütük ise davaya konu arama yapılan yerin "kozmik oda" olmadığını savundu. Bu yerin "kozmik oda" olabilmesi için gizli bilgiler içermesi gerektiğini ifade eden Kütük, asıl "kozmik oda"nın Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığında olduğunu basından duyduğunu söyledi.

Söz konusu soruşturmada sadece Arınç'a suikastin değil, hükümeti devirme suçunun da bulunduğunu ifade eden Kütük, makul şüphe olduğu için seferberlik bölge başkanlığında arama kararı verdiğini öne sürdü.

Kütük, o dönem soruşturulan şüphelilerin Arınç'ın evinin yakınında yakalandığını, üzerlerinde sahte basın kartı çıktığını, bir şüphelinin de Arınç'ın evinin krokisini yutmaya çalışırken engellendiğini iddia etti.

ETİKETLER

bülent arınçkozmik odadavamüdahilliktalepret

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24