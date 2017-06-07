Kozmik oda davasında Arınç’ın talebine ret

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'a yönelik suikast iddialarıyla "Kozmik Oda"ya giren hâkim ve savcıların yargılandığı davada, Arınç'ın müdahillik talebi kabul edilmedi.

Tutuklu sanıklar eski savcı Mustafa Bilgili, eski hâkimler Nihal Uslu ve Halil İbrahim Kütük jandarma eşliğinde getirildi. Duruşmada, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca geçici olarak görevden uzaklaştırılan tutuksuz sanık hakim Abdullah Bahçeci de hazır bulundu.

Sanıkların yakınlarının da katıldığı duruşmada, Seferberlik Tetkik Komutanlığı'nda o dönemde görev yapan Erkan Yılmaz Büyükköprü ile Osman Darıcı müşteki sıfatıyla yer aldı.

Savunma için söz verilen sanık Nihal Uslu, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini talep etti. Uslu, mahkemeye el yazısıyla hazırladığı 52 sayfalık savunma sundu.

Sanık Halil İbrahim Kütük ise davaya konu arama yapılan yerin "kozmik oda" olmadığını savundu. Bu yerin "kozmik oda" olabilmesi için gizli bilgiler içermesi gerektiğini ifade eden Kütük, asıl "kozmik oda"nın Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığında olduğunu basından duyduğunu söyledi.

Söz konusu soruşturmada sadece Arınç'a suikastin değil, hükümeti devirme suçunun da bulunduğunu ifade eden Kütük, makul şüphe olduğu için seferberlik bölge başkanlığında arama kararı verdiğini öne sürdü.

Kütük, o dönem soruşturulan şüphelilerin Arınç'ın evinin yakınında yakalandığını, üzerlerinde sahte basın kartı çıktığını, bir şüphelinin de Arınç'ın evinin krokisini yutmaya çalışırken engellendiğini iddia etti.