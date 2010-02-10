'Kozmik oda belgeleri devlet sırrı değil'

T24 - Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'nda hakim tarafından yapılan aramada el konulan 22 belgenin "devlet sırrı olamacayacağına" karar vererek bu belgelerin adli emanette tutulmasına, bilgisayar hard diski ile CD'lerin kopyalarının ise Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliği'nin belirleyeceği bir yerde muhafaza edilmesine karar verdi.



Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim Kadir Kayan, Seferberlik Bölge Başkanlığı'nda gerçekleştirdiği arama sonunda, 20 Ocak 2010 tarihinde tutanak hazırlamıştı.



Hakim Kayan, aramada bulunan hard disk ve CD'lerin asıllarının ve bir imajının Seferberlik Bölge Başkanlığı'nda tespit ve muhafaza altına alınmasına, bir imajının ise adli emanette tutulmasına karar vermişti.



Kayan, iddia edilen suçlama konusu ile ilgili olabileceği düşüncesiyle 22 belgeye el konularak adli emanete getirtilmesini ve burada muhafaza edilmesini kararlaştırmıştı.



Genelkurmay Başkanlığı, hakim Kayan'ın hazırladığı tutanağa ilişkin 26 Ocak 2010'da itirazda bulunmuştu.



İtiraz dilekçesinde, aramada bulunan hard disk ve CD'lerin bir imajının, adli emanet yerine Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliği'nin belirleyeceği bir yerde muhafaza edilmesi talep edilmişti.



Dilekçede, el konulan 22 belgeden 7'sine, ''devlet sırrı'' kapsamında olduğu gerekçesiyle el konulmaması istenmişti.



İtiraza ilişkin değerlendirmesini tamamlayan Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, aramada bulunan hard disk ve CD'lerin bir imajının adli emanete getirtilmesine ilişkin itirazı kabul ederek, söz konusu imajların, Genelkurmay Adli Müşavirliği'nin belirleyeceği bir yerde muhafaza edilmesine karar verdi.



Mahkeme, el konulan 22 belgeden 7'si ile ilgili itirazı ise söz konusu belgelerin, suçla ilgili oldukları iddia edildiğinden ve devlet sırrı olmadıkları belirtildiğinden, ''konusu suç teşkil eden belgelerin devlet sırrı olamayacağı'' gerekçesiyle reddetti. Mahkeme, 22 belgenin, adli emanette tutulmasını kararlaştırdı.



Mahkeme Heyeti tarafından oy birliği ile verilen karar kesin nitelik taşıyor.

