"Kozmik Oda baskınında savcı özellikle işgallere karşın devletin ne yapacağına dair planların olduğu odaları aramak istedi"

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a suikast iddiasıyla Kozmik Oda'ya girilerek gözaltına alınan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Albay Erkan Yılmaz Büyükköprü'yle yaptığı söyleşide, baskının ABD'de yapılan "Çukurambar'da, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın evine geliş gidişlerinde, evinin civarında 06 BH... plakalı gri Renault ile 06 ...Y 48 plakalı araçları görüyorum. Araçlardan ve içindekilerden şüpheleniyorum. Arınç'a suikast yapacaklarından şüpheleniyorum" ihbarla başladığını yazdı.

Aytunç Erkin, Kozmik Oda'ya giren firari FETÖ üyesi olduğu belirtilen hakim Kadri Kayan'ın Kozmik Oda bilgisayarlarında "Ankara'da işlenen cinayetler, Ahmet Taner Kışlalı, Hablemitoğlu, Uğur Mumcu, Danıştay, Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan, Sadullah Ergin, Mehmet Ali Şahin, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Çukurambar, Kaos, Eylem Planı, Operasyon, Pusu, Balgat, Feza Apartmanı, Bilgi Toplama" kelimelerinin arandığını açıklayan Albay Erkan Yılmaz Büyükköprü, savcının ısrarla 11 ve 16 numaralı odaları aramak istediğini belirterek, "O odalarda işgallere karşı devletin ne yapacağına dair planlar vardı. Sonrasını herkes biliyor..." dediğini aktardı.

Söyleşinin tamamı için tıklayın...