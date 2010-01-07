Kozmik oda Başbuğ'un emriyle açıldı

T24- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a suikast iddiasıyla başlayan ve kozmik odaların aranmasına kadar süren süreçte Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un kilit bir rol oynadığı ileri sürüldü.





Aralık ayında tüm evrak yeniden taranıyor ve süresi dolduğu halde imha edilmeyen varsa onlar da aynı usulle imha ediliyor.Seferberlik Bölge Başkanlığı’nda bu şekilde imha edilen evrak mahiyetini gösteren tutanaklar savcıya teslim edilmiş durumda. Bir başka deyişle savcı hangi evrakın imha edildiği bilgisine dahi sahip.