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Ekonomi

Kozmetikte sıfırlanan taksit geri dönüyor

İki hafta içinde çıkacak yönetmelikle kozmetik alışverişlerine 6 ya da 9 taksit getirilecek

15 Ekim 2016 14:35

Yapılan düzenlemeyle 9 taksidin sıfıra indirildiği kozmetik alışverişinde uygulama tekrar değişiyor. Sektörün beklentisi, yayınlanacak ek bir yönetmelikle ekim ayının sonunda tekrar taksitli alışverişin başlaması yönünde.

Kozmetikte alışverişin yüzde 50-60 oranında taksitle yapıldığını, lüks markalardan oluşan selektif kozmetik pazarında bu oranın yüzde 70’e çıktığını belirten Selektif Kozmetikçiler Derneği Başkan Yardımcısı Tekin Acar, “27 Eylül’de yürürlüğe giren düzenlemenin ardından taksit yapılamıyor. İlk 10 günde sektörün satışları yüzde 50 düştü” dedi.

Sıfır takside itirazlarını Başbakan Binali Yıldırım'a ilettiklerini belirten Acar, “Gelen bilgiye göre ekonomi yönetimi de kozmetikte taksitsiz satışın taraftarı değil ve bu uygulama en yakın zamanda değiştirilecek'' diye konuştu.

Acar, kendilerine verilen bilgiye göre, 2 hafta içinde bir ek yönetmelik çıkarılarak kozmetik alışverişine 6 veya 9 taksit getirileceğini söyledi.

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