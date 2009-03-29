Kozmetikte de helal akım

Gıdada başlayan ‘helal’ akımı, kozmetik ve kişisel bakıma da uzandı. Helal sertifikası almış alkolsüz parfüm, domuz jelatinsiz ruj muhafazakâr kesimin son gözdeleri arasında.



Muhafazakar kesim, dekorasyon, hazırgiyim ve teknolojiden sonra şimdi de kozmetikte de yeni bir pazar yarattı. Milliyet gazetesinin haberine göre helal kozmetik pazarının son günlerde gözde ürünleri ise alkolsüz parfüm ve domuz jelatini bulunmayan ruj. Kişisel sağlık ürünlerinde misvaklı diş macunu markalarının da sayısı artarken helal sertifikalı cilt bakım ürünleri de pazarda yerini almaya başladı.



Alkolsüz parfüm pazarı muhafazakar kesimde büyük ilgi görürken pazara da birbiri ardına yeni markalar giriyor. Bunlardan birisi de Selinse Kozmetik. Firma, kısa bir süre önce piyasaya sunduğu “Feth-i İstanbul 1453” adlı alkolsüz parfüm markasıyla satışlara başladı.

15 gün içinde 3 bin adet satış yaptıklarını söyleyen Selinse Kozmetik’in sahiplerinden Mustafa Uğuzel, ana faaliyet alanlarının koku üretimi olduğunu, hedef pazarlarının da muhafazakar kesim olduğunu kaydetti.



Tesettür mağazalarda da satış yapacaklarını söyleyen Uğuzel, “Önümüzdeki dönemde koku mağazaları açmayı düşünüyoruz. Ürün gamımızı genişleteceğiz. Mesela alkolsüz oda spreyi, esans ve gül suyu gibi ‘alkolsüz koku dünyası’ adında mağazalar açmayı düşünüyoruz” dedi.



Misvaklı diş macunu



Ayda 10 bin adet satış hedeflediklerini belirten Uğuzel, yıllık 120 bin adet satış yapmayı amaçladıklarını ifade etti. Önümüzdeki dönemde alternatif markalar da piyasaya sunacaklarını anlatan Uğuzel, misvaklı diş macunu gibi diğer ürünlere de gireceklerini belirtti. Uğuzel ayrıca, Almanya ve Ortadoğu ülkelerine de ihracat yapmayı planladıklarını anlattı.



Jelatinsiz ruj



Muhafazakar kesimin son dönemde ilgi gösterdiği diğer kozmetik ürünleri de jelatinsiz ruj ve helal sertifikalı yüz bakım ürünleri. Bu alanda çok fazla sayıda üretici bulunmadığı için pazarda ağırlık olarak ithal ürünler bulunuyor.



Özellikle Malezya’dan ithal edilen ürünler için bir de internet sitesi mevcut. ‘helalkozmetik.net’ sitesinde Malezyalı Shurah markasına ait saç bakımından, renkli kozmetiğe, cilt ve vücut bakımından parfüme kadar pekçok ürünün satışı yapılıyor.



Malezya’nın standardizasyon kuruluşu olan JAKIM tarafından Helal Sertifikası ile belgelendirilen bu ürünlerin İslam dinine göre haram olmayan kaynaklardan elde edilmiş bileşenler kullanılarak üretildiği belirtiliyor.



Helal fuarı bile var



Son yılların hızla gelişme gösteren helal endüstrisinin artık fuarı da yapılıyor. Helal endüstrisi fuarı, Halalistexpo - Helal Ürünler Uluslararası Ticaret Fuarı 13-16 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. Dünyanın dört bir yanından yüzlerce firmanın katılacağı Halalistexpo’da 3 milyar dolarlık ticaret yapılması hedefleniyor.



Atılım Fuarcılık Genel Müdürü Salim Şahin, “Dünyada kriz olmasına rağmen, yoğun ilgiyle karşılaştık. Yurtiçinde henüz bir tanıtım yapmadığımız halde yurtdışında katıldığımız fuarlar ve partnerlerimiz aracılığıyla, Halalistexpo’ya katılım için bizimle temasa geçen yerli firmalar da var” diye konuştu.



Dünyada 1.8 milyar müslümanın yaşadığını ve helal endüstrisinin tüm dünyada 2.1 trilyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaştığını kaydeden Şahin, Türkiye’nin çok hızlı ve etkili bir büyüme kaydeden helal endüstrisinin dışında kalmasının anlamsız olacağını ifade etti.

