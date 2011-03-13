-KOZMETİK SEKTÖRÜ İHRACATTAN UMUTLU ADANA (A.A) - 13.03.2011 - Geçen yıl 925 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, yaşanan toplumsal karışıklık ve olaylara rağmen Ortadoğu ülkelerine satışta sıkıntı yaşayacak olmasına karşın, 2011 hedefini 1 milyar 100 milyon dolar olarak belirledi. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, modern hayatın gereği olarak hızla gelişen kozmetik sektörünün, bireysel mutluluk vermenin yanı sıra ülkelere yüksek gelir getiren bir sanayi dalı olduğunu söyledi. Türk kozmetik sektörünün, ISO, CE, GMP gibi ürün ve kalite standartlarına uygun ürünleriyle gerek AB gerekse küresel pazarda rekabetçi konumda olduğunu belirten Akyüz, ihracatın da bu kapsamda son yıllarda artmaya başladığını bildirdi. Akyüz, geçen yıl Türk kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ihracatının 925 milyon dolar olduğunu hatırlatarak, ''Kozmetik sektöründe Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla 75 milyon dolarla Irak, 36 milyon dolarla Rusya Federasyonu, 20 milyon dolarla Libya oldu. Sektörün ihracatının yoğunluk gösterdiği bölgeler ise Orta Doğu ve Doğu Avrupa ülkeleri. Avrupa ülkelerine yaptığımız kozmetik ihracatı ise düşük seviyelerde'' dedi. -ORTADOĞU'DA YAŞANAN OLAYLAR- Ortadoğu'da yaşanan sosyal olayların, kozmetik sektör ihracatını olumsuz yönde etkileyeceğini belirten Akyüz, şunları kaydetti: ''Karışıklığın yaşandığı Libya, kozmetik ihracatımızda üçüncü büyük ülke. Ancak, genel anlamda Türkiye, bölgede rol model olarak algılanmaya başlandı. Bunun etkisiyle Cezayir gibi ülkelerdeki, Fransa'dan sıfır gümrükle ürün girmesine izin verilip, Türkiye'ye yüzde 30'larda gümrük vergisi uygulayan mantalitenin değişeceğini ümit ediyoruz. Her ne kadar bölgedeki güvenlik sorunundan ihracatımız etkilense de ardından gelecek hareketler ihracatımız ve sağlıklı ticari ilişkimizin ana temellerini oluşturacaktır. Şunu da unutmamak gerekir ki ekonomik krizler gibi sosyal krizlerde de en çok tüketilen ürün kalemlerinden birisi kozmetiktir. Olayların çok uzamadan sona ermesi durumunda, kozmetik sektörü ihracatımızın 2011 yılı sonunda 1 milyar 100 milyon dolar olması mümkün.''