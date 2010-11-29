-KOZMETİK İHRACATI ARTIYOR ADANA (A.A) - 29.11.2010 - Türkiye'nin kozmetik ve kişisel bakım ihracatının her geçen yıl arttığı, 2005'de 470,2 milyon dolar olan ihracatın bu yılın 10 aylık döneminde 882 milyon dolara ulaştığı, yıl sonu hedefinin ise 1 milyar dolar olduğu bildirildi. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, yaptığı açıklamada, Türk kozmetik sektörünün, ISO, CE, GMP gibi ürün ve kalite standartlarına uygun ürünleriyle gerek AB gerekse küresel pazarda rekabetçi bir konumda olduğunu söyledi. Sektörün REACH mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında gerekli yükümlülüklere sahip olduğunu belirten Akyüz, KMİB olarak, Türk Kozmetik Sektörüne EUCORE çerçevesindeki tüm yükümlülüklere dair gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yaparak, sektörün AB pazarında rekabetçi yapısını devam ettirmesine öncülük yapmayı sürdürdüklerini bildirdi. Akyüz, Türk kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ihracatının son yıllarda artmaya başladığını da ifade ederek, 2005 yılında 470,2 milyon dolar kozmetik ihracatının bu yılın 10 aylık döneminde 882 milyon dolara ulaştığı belirtti. Yıl sonu ihracat hedeflerinin 1 milyar dolar olduğunu anlatan Akyüz, bunu gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. -İHRACAT YAPILAN ÜLKELER- Irak, Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Ukrayna ve İsrail'in en çok ihracat yapılan ülkeler olduğunu söyleyen Akyüz, Avrupa Birliği ülkeleri içinde kozmetik ürünlerinin en çok ihraç edildiği ülkelerin Almanya, Fransa, Polonya, İngiltere, Hollanda, Romanya ve Bulgaristan olduğunu bildirdi. Akyüz, küresel krize rağmen AB pazarında ihracat düşüşünün yok denecek kadar düşük düzeyde gerçekleştiğini de sözlerine ekledi.