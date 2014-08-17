Kozmetik gaz, LPG'li araçlara satılıyor

Sektörün rekabet gücünü arttırmak için kozmetikte kullanılan LPG'den alınan ÖTV sıfırlandı. Ancak kolay kazanç peşinde koşanlar özellikle deodorant ve sprey parfümlerde kullanılan vergisiz LPG'yi bazı istasyonlarda otogaz olarak satmaya başladı.

Kozmetik ürününü teşvik amacıyla 2010 yılında kozmetik sektöründe itici gaz olarak kullanılan LPG’nin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sıfırlandı. Ancak vergisiz LPG, yeni bir vurgun kapısı oldu. İstasyonlarda otogaz olarak satılan LPG’den ton başına yaklaşık bin 600 lira ÖTV alınıyor.

Hürriyet gazetesinden Merve Erdil’in haberine göre tatlı kâr peşinde koşan bazı kişiler ise tabela şirketler üzerinden kozmetikte kullanacakmış gibi aldıkları vergisiz LPG’yi, istasyonlarda otogaz olarak satıyor. Böylece aradaki yüksek vergi farkını vurguna dönüştürüyor. Rakamlar, ÖTV’siz LPG satışlarının 2010 yılından bu yana katlanarak arttığını gösteriyor. ÖTV’nin sıfırlandığı 2010 yılında 11.9 bin ton olan satışlar, 2011’de 32.7 bin tona fırladı. 2013 yılında ise yüzde 49’luk artış göstererek, 73 bin tona yükseldi. 2014’ün ilk altı ayında da yaklaşık 40 bin tonluk satış yapılarak, altı aylık dönemde neredeyse geçen yılın toplam satış miktarı yakalanmış oldu.

Tonda 1.500 lira kayıp

Spreylerde itici gaz olarak kullanılan aerosol üreticilerine yönelik LPG satışlarının ÖTV’den muaf tutulmasıyla birlikte tüketim her yıl şaşırtıcı boyutta artış göstermeye başladı. 2010 yılında 12 bin ton olan tüketim, 2011 yılında 32.8 bin tona, 2012 yılında 49.4 bin tona, 2013 yılında ise rekor kırarak 73 bin tona ulaştı. Yani dört yılda altı kat arttı. Edindiğimiz en güncel bilgilere göre, 2014’ün ilk altı ayında gerçekleşen ÖTV’siz LPG satışları 40 bin tona ulaştı. Yani yılın ilk altı ayında bile, neredeyse geçen yılki tüketim miktarı yakalandı. Otogaz sektörü temsilcileri ise bu tablodan şikâyetçi. Görüştüğümüz bir sektör temsilcisi, “ÖTV’siz LPG, sprey yerine otogaz olarak pompada satılıyor. Böylece ton başına bin 500 TL sahte kazanç sağlanıyor. Devlet de ton başı bin 500 lira vergi kaybı yaşıyor” diyor.

“Yılda 70 bin aerosol gazı nasıl tüketiliyor” diye soran sektör temsilcileri, “Aerosol gaz kullanımındaki artış ile kozmetik üretim ve ihracatındaki artış paralel gelişmediğine göre, bu tüketim mümkün değil. Genellikle istasyonlara giriyor, bazı yerlerde de tüp içine konuyor. Gerek organize sanayilerinde, gerekse üretim yapıldığı iddia edilen noktalarda bu gazlar toplanarak, otogaz bayilerine satılıyor. Otogaz’ın LPG’den tek farkı kokulandırma ürününün olmaması. Yanma bakımından diğer ürünlerden hiçbir farkı yok” şeklinde konuşuyor.

Paravan şirkete satış

Sektöre göre, bu sorunun önüne geçilmesi için bu ürünlere tekrar ÖTV getirilmesi gerekiyor. Bir sektör temsilcisi, “Maliye Bakanlığı, bunu vergi iadesi şekline dönüştürebilir. Firmalar ÖTV’li ürünü alır; kimden aldıysa, kime sattıysa belgeleyerek, vergi iadesi alır” diyor. Gümrük Bakanlığı’nca yapılan denetimlerde, bazı firmaların satın aldığı ÖTV’siz LPG ile yüklü miktarda aerosol sprey ürettiği, üretilen ürünleri paravan şirketlere sattığı ortaya çıkmıştı.

EPDK takipte

Kozmetik sektöründe deodorant, köpük, tıraş kremi ve spreylerde kullanılan aerosol, renksiz ve kokusuz bir itici gaz olarak kullanılıyor. Buradaki kaçakçılığın akaryakıttaki “10 numara yağ” kaçakçılığına benzediğini aktaran enerji uzmanları, “Aerosol da LPG’nin 10 numarası gibi bakılabilir. Ancak 10 numara yağdan farkı, yakıt olarak hileli bir yakıt olmaması. Sorun verginin kaçırılması” diyor. EPDK kaynakları, bu sektöre yönelik denetimlerin yoğunlaştığını ve sektörü yakından takip ettiklerini vurguluyor. İki şirkete ait lisansın da bu kapsamda iptal edildiği belirtiliyor.