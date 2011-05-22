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KOZLUK'TA KAYMAKAMLIK LOJMANLARINA SALDIRI KOZLUK (A.A)

22 Mayıs 2011 02:00

-KOZLUK'TA KAYMAKAMLIK LOJMANLARINA SALDIRI KOZLUK (A.A) - 21.05.2011 - Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce kaymakamlık lojmanlarına roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Edinilen bilgiye göre, bu akşam saat 22.30 sıralarında Tepecik Mahallesi Üçyol mevkisinde bulunan kaymakamlık lojmanlarına PKK'lı teröristlerce roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunuldu. Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesiyle teröristler kaçtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Kaçan teröristlerin yakalanmasına çalışılıyor.

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