-Kozinoğlu'nun ölümüne soruşturma İSTANBUL (A.A) - 17.11.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Odatv'de yapılan aramalar sonrası açılan dava kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinde rahatsızlanan ve daha sonra hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmanın Cumhuriyet Savcısı Güngör Karakoç tarafından yürütüldüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında Savcı Karakoç'un, Kozinoğlu ile aynı koğuşta kalan Hasan Ataman Yıldırım ve Atilla Uğur'un ifadelerine başvurduğu, incelemelerde bulunduğu koğuşun görüntülerini de aldırdığı kaydedildi.