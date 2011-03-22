Kozinoğlu'nun Oda TV'ye sızdırdığı iddia edilen belgelerin başlıkları belli oldu

T24- Ergenekon kapsamında tutuklanan MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun Odatv'ye sızdırdığı öne sürülen MİT’e ait gizli bazı belgelerin başlıkları belli oldu. Savcı Zekeriya Öz’ün Kozinoğlu’na sorguda yönelttiği sorulara göre belgeler içinde MİT'in cemaat raporları, TSK'ya ait gizli PKK ve CHP belgeleri var.

Radikal gazetesinde yayımlanan habere göre, Ergenekon savcısı Zekeriya Öz’ün Kozinoğlu’na savcılık sorgusunda yönelttiği sorulara göre Odatv’de yapılan aramada MİT’in Gülen cemaati konusunda hazırladığı raporlar, PKK’nın yurtdışı faaliyetleri konusunda ‘Gizli’ ibareli belgeler, TSK’ya ait ‘Gizli ve Kişiye Özel’ ibareli Batı İnceleme Grubu İnceleme Sonuçları gibi çok sayıda evrak bulundu. Bu belgelerin yer aldığı bilgisayardaki klasörlere ‘KOZİNOĞLU3’ adı verilmişti. Bir word belgesi ise ‘koz’ koduyla kaydedilmişti.

Bu belgeler tek tek sorulan Kozinoğlu belgeleri Odatv’ye verdiği suçlamasını reddetti. “Ben bu şahısları tanımıyorum. Hiçbir belge vermedim. Bende Afganistan ve Pakistan bölgesine ait belgeler var, o bölgede çalıştığım için. Bizde başka bölümlere girerek belge alınamaz, o belgeler nereden çıktıysa yazıcısı bellidir. Her koridorda kamera vardır, bizim koridorlara girmemiz yasaktır. Birimler arası geçiş yasaktır.”

Savcılık sorgusunda Kozinoğlu’na başlıkları sıralanan belgeler şöyle:

* ‘Gizli ve Kişiye Özel’ ibareli, TSK’ya ait olduğu anlaşılan ‘Batı Çalışma Grubu İnceleme Sonuçları’ konulu, 15 sayfalık belge,

*‘altınbaş holding-’ isimli dosya içerisinde ‘gizli’ ibareli TSK’ya ait olduğu anlaşılan 4 sayfalık yazı,

*‘Cüneyt Zapsu hakkında’ isimli dosyada “Gizli” ibareli TSK’ya ait olduğu anlaşılan 4 sayfa,

* ‘f güen h baş grupları arası gerginlk’ isimli dosya içerisinde ‘Gizli- Kişiye Özel’ ibareli MİT’e ait olduğu anlaşılan 2 sayfalık doküman,

* ‘Genkur 2 Başkanınca Verilen Emirler’ isimli dosyada ‘Gizli ve Hizmete Özel’ ibareli 11 sayfalık yazı.

* ‘iç güvenlik konsepti 2005(10.taslak)’ isimli dosya içerisinde ‘Gizli’ ibareli 39 sayfa belge,

* ‘kozinoğlu’ isimli dosya içerisinde ‘Gizli’ ibareli MİT’e ait olduğu anlaşılan 183 sayfa doküman,

* ‘mit takdimi. fethullah gülen grubunun yurtdışı faaliyetleri’ isimli dosya içerisinde ‘Gizli’ ibareli, MİT’e ait olduğu anlaşılan 22 sayfa,

* ‘örgüt mensubu olmaktan yargılanmış basın mensupları’ isimli dosyada ‘GİZLİ’ ibareli, 12 sayfa belge,

* ‘pkknın yurtdışı organizasyonları’ isimli dosya içerisinde ‘Gizli’ ibareli, 12 sayfa belge,

* ‘Gizli’ ibareli, ‘PKK/Kogra-Gel Terör Örgütü’nün Avrupa’daki Yapılanması’ konulu, 192 sayfa,

* ‘radikal dini grupları faaliyetleri’ isimli dosya içerisinde bir yazının eki olduğu anlaşılan 6 sayfa.

* ‘CHP Tarafından Halkla Birlikte Çözüm Güneydoğu İllerindeki Toplantı’ isimli PDF dosya içerisinde ‘Gizli’ ibareli TSK’ya ait olduğu anlaşılan 8 sayfalık doküman,

* ‘Yargıtay Üyelerince Yeni Anayasada Dikkat Edilecek Hususlar’ isimli PDF dosyada 10 sayfalık doküman.



Kozinoğlu kimdir?



Kaşif Kozinoğlu 1955 Trabzon doğumlu. 1995’te askeri istihbarattan emekli oldu ve MİT’te çalışmaya başladı. Suriye, Bosna Hersek ve Afganistan’da faaliyetlerde bulundu. Eylül 2010’da MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın talimatıyla Başmüşavir olarak Asya Bölgesi’ne atandı.



2009 yılında dinleniyordu



Savcı Öz’ün sorgusundan Kozinoğlu’nun uzun süredir dinlendiği de anlaşılıyor. Sorguda Kozinoğlu’nun 25 Ağustos 2009 tarihinde Aydın G. isimli bir MİT personeliyle telefonda yaptığı konuşma okunarak bu konuda sorular yöneltiliyor. Ayrıca Kozinoğlu’nun 08 Ekim 2009 günü büyük bir holdingin yöneticisiyle yaptığı konuşma da okunarak bu konuda sorular yöneltildi.



‘Çakıcı’yı MİT’te görenler var’



Kozinoğlu Alaattin Çakıcı’nın Yargıtay’daki bir davasıyla ilgili Yargıtay Başkanı’yla görüştüğü iddiasıyla kamuoyunun gündemine gelmişti. Bu konudaki yargılamadan beş ay hapis cezası almıştı. Kozinoğlu bu konudaki bir soruya “Çakıcı’yı ömrümde görmedim. Telefonla görüşmedim. Ancak MİT’te görenler vardır” yanıtını verdi.

Ayrıca Savcı Öz, Özdemir Sabancı suikastını Kozinoğlu’nun yaptırdığı yönünde bazı Ergenekon sanıklarından çıkan bir yazıyı Kozinoğlu’na gösterdi. Kozinoğlu “Suikastı kimin yaptığı belli. O tarihlerde yurtdışında olabilirim” dedi.