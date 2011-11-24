Kozinoğlu'nun doku örnekleri mi çalındı?

T24 - Ölen OdaTv sanığı ve eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'ndan alınan doku örneklerinin de bulunduğu Kimya İhtisas Daire Başkanlığı'naki hırsızlık olayı şüphe çekti. Hırsızlık olayında Kozinoğlu'nun kan, doku ve saç teli örneklerinin de kaybolduğu iddia edildi.





Adli Tıp Kurumu'nun İstanbul Yenibosna'da bulunan merkezinde önceki gün ilginç bir soygun gerçekleşti.



Kritik davaların, cinayetlerin, şüpheli ölüm olaylarına ait çok önemli delillerin bulunduğu Kimya İhtisas Daire Başkanlığı'na elinde metal metre ve bazı malzemelerle gelen 30 yaşlarındaki kişi, "Çabuk burayı boşaltın, silikon sıkıp su sebili takacağım" diyerek soygun yaptı.

Değerli eşyaları çaldı



Elini kolunu sallayarak güvenlikten geçen kimliği meçhul kişi, önce Kimya İhtisas Daire Başkanı Doç. Dr. Mahmut Aşırdizer'in odasına girdi. Doç. Dr. Aşırdizer'i odadan çıkarttı ve bir süre içeride yalnız kaldı. Masadaki ve ceketinin cebindeki cüzdan,cep telefonugibi eşyalarını aldı. Ardından laboratuvara yöneldi. Aynı yöntemle çok titiz teknik incelemeleri yapan uzman personeli de dışarıya çıkardı. Bir süre yalnız kaldıktan sonra ayrılırken masalardaki eşyayı alarak olaya hırsızlık süsü verdi.

Polis hırsızı arıyor



Ancak geçtiğimiz günlerde cezaevinde şüpheli bir şekilde ölen MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun vücudundan alınan kan, doku ve saç teli örneklerinin çalınması ihtimali Adli Tıp çalışanlarını sarstı. Kozinoğlu'nun kan, doku ve saç teli örneklerinin bulunduğu dosyanın başka bir örnek dosyasıyla değiştirmiş olabileceği de ihtimaller arasında. Çünkü Morg İhtisas Dairesi'nde Kozinoğlu'ndan alınan hayati önemdeki numuneler, Kimya İhtisas Dairesi'ne getirilmişti. Polis, meçhul hırsızı tespit edebilmek için kamera görüntülerine el koydu.

Babam kalp hastası değildi



Özel Kozinoğlu, "Babamın kalbiyle ilgili hiçbir rahatsızlığı yoktu. Öyle iddia edildiği gibi 'uzun sürelisporve ağır spor nedeniyle öldü' iddiaları da asla gerçeği yansıtmıyor" demişti.

Turgut Özal'ın da kan örnekleri kaybolmuştu



Turgut Özal'ın 17 Mayıs 1993 tarihindeki ölümü hem o zaman, hem de arkasından geçen yıllar içinde defalarca tartışıldı. Ancak Özal'ın hayatını kaybetmesinden hemen sonra cenaze üzerinde otopsi işlemleri yapılmadığı ve defin işlemi gerçekleştiği için ölüm sebebi tam olarak anlaşılamadı. Kamuoyuna açıklanan kalp krizi bilgisi ise kimseyi tatmin etmedi. Özal'dan alınan kan örnekleri Hacettepe Üniversitesi'nde esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolurken, savcılar eşi Semra Özal'ın kesip sakladığı saçlarını incelenmeye gerek görmedi.



