Kozinoğlu, uzun süreli ve ağır idman yaptığı için mi öldü?

T24 - Adalet Bakanlığı, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, Kozinoğlu'nun spor yaparken fenalaştığı, hastanede hayatını kaybettiği ve vücudunda kırık, darp ya da cebir izine rastlanmadığı belirtildi.



'Ergenekon davasının tutuklu sanığı MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından Adalet Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi:



''İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 10/03/2011 tarihli ve 2011/20 sorgu sayılı tutuklama müzekkeresine istinaden tutuklanarak Silivri 1 Nolu L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna konulan, Abdullah oğlu, 1955 Trabzon doğumlu Kaşif Kozinoğlu'nun; 12/11/2011 tarihinde bulunduğu odanın acil butonuna basılması üzerine derhal görevli personel tarafından saat 18:16'da odasına girilmiş ve Kaşif Kozinoğlu'nun odada yatar vaziyette olduğu ve fenalaştığı görülmüştür.



Oda arkadaşının beyanına göre; Kozinoğlu'nun uzun süreli ve ağır spor yaptıktan sonra duş alıp odasına geldiğinde yatağında fenalaştığı ve tansiyonunun yükselmesi nedeniyle kendisine dilaltı hapı verildiği ve bu sebeple acil butonuna basarak görevlileri durumdan haberdar ettikleri anlaşılmıştır.



Kozinoğlu saat 18:18'de odasından sedyeyle alınmış ve aynı anda 112 Acil Servise bilgi verilerek ambulans gönderilmesi istenmiştir. Tutuklu şahıs saat 18:24'te mahkum kabul birimindeki revire getirilmiş, bu esnada kişinin bilincinin açık olduğu ve rahat nefes alıp verebildiği gözlenmiştir. 18:37'de ambulansın gelmesi üzerine bu araçtaki sağlık personelince mahallinde vakit geçirilmeksizin kendisine müdahale edilmiş, 18:47'de ambulansa konularak Silivri Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Ambulans saat 19:15'te hastaneye giriş yapmış, acil doktoru ve dahiliye uzmanının tüm müdahalelerine rağmen Kozinoğlu saat 19:30'da yaşamını yitirmiştir.



Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının 12/11/2011 tarihli ve 2011/6951 sayılı Ölüm Muayene ve Otopsi Tutanağına göre; doktor tarafından ceset üzerinde elle yapılan yoklamada herhangi bir kırık, darp veya cebir izine rastlanmadığı belirlenmiştir. Müteveffa, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur…''