Kozinoğlu TSK ve MİT’e ait 17 gizli belgeyi Soner Yalçın’a vermiş

T24 - İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen Oda Tv iddianamesinde, eski MİT Orta Asya Sorumlusu Kâşif Kozinoğlu’nun, TSK ve MİT’e ait “Gizli” ibareli 17 belgeyi Soner Yalçın’a sızdırdığı iddia edildi.



Taraf gazetesinin haberine göre; Oda Tv iddianamesinde Özel Kuvvetlerin bir kolu olan Muharebe Arama Kurtarma Birliği MAK’ın kuruculuğunu yapan MİT Orta Asya Sorumlusu Kâşif Kozinoğlu ile ilgili önemli ayrıntılar yer aldı. Tutuklu Kozinoğlu’nun, Soner Yalçın’ı tanımadığı, kimseye bilgi sızdırmadığı şeklindeki ifadeleri iddianemede yalanlandı. İddianamede, Oda Tv’de bir bilgisayar içerisinde bulunan ve Soner Yalçın tarafından 4 Ağustos 2010’da yazıldığı iddia edilen “Koz.doc” isimli word dosyasındaki “Rusya ve Özbekistan’daki cemaat operasyonları hakkında Kozinoğlu’ndan gelen belgeleri mutlaka gündeme taşıyalım. Kozinoğlu’ndan gelen diğer belgeleri de değerlendirelim” notlar delil olarak gösterildi. İddianamede, “Bu kapsamda şüpheli Kâşif Kozinoğlu’nun şüpheli Soner Yalçın’la irtibatlı olduğu ve elde ettiği bilgileri Soner Yalçın’a ilettiği anlaşılmıştır” dendi.

Dört belge TSK’nın gizli belgesi



İddianamede “kozinoğlu3” isimli klasör içerisinde, çok sayıda “Gizli” ve “Hizmete Özel” ibareli, askerî içerikli resmi yazı, bilgi notları ile MİT Müsteşarlığı antetli belgelerin olduğu belirtildi. TSK’ya ve MİT’e ait “Gizlilik” dereceli bu belgelerin Kozinoğlu tarafından gönderildiğinin ifade edildiği iddianamede, bu belgelerden dört tanesinin TSK’ya ait olduğu ve TCK 334. madde kapsamında gizli belge olduğunu belirtildi. İddianamede, Kozinoğlu “Devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmekle” suçlanıyor.

Lice’deki Ermeniler fişlenmiş



İddianamede, Oda Tv’de yapılan aramalarda Ermeni vatandaşların nüfus kayıt bilgilerinin bulunduğu 84 sayfadan oluşan bir listenin ele geçirildiği de hatırlatıldı. “Diyarbakır İli Lice İlçesi’nde oturan Ermeni kökenli vatandaşların nüfus kayıt örnekleri” el yazılı yarım kapak dosya içerisinde bulunan yaklaşık 1600 kişinin nüfus kayıt bilgilerinin listeler halinde yazılı olduğunun hatırlatıldığı iddianamede, “Dini bölümünde çok az sayıda şahsın isminin karşısında İslam yazdığı, büyük bir bölümünün karşısında ‘HIRİSTİYAN veya HIR.’ yazdığı görülmüştür” dendi.