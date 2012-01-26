-Kozinoğlu hakkındaki dava düşecek İSTANBUL (A.A) - 26.01.2012 - İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, Odatv davasının tutuklu sanığı iken cezaevinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu hakkındaki davanın düşmesine karar verdi. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Odatv davası kapsamında tutuklu olarak yargılanan Kozinoğlu'nun hayatını kaybetmesi üzerine, Kozinoğlu hakkındaki davanın, TCK'nın ''Sanığın veya hükümlünün ölümü''nü düzenleyen 64. maddesi uyarınca düşürülmesine hükmetti. Davada tutuklu olarak yargılanan Kaşif Kozinoğlu, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesinde 12 Kasım 2011 tarihinde rahatsızlanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Odatv davasının 23 Ocak Pazartesi günü yapılan duruşmasında İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Ekinci, bir önceki celse verilen ara karar doğrultusunda Kozinoğlu dosyasının davadan ayrıldığını ve emanete alınan eşyalarının da ailesine verildiğini açıklamıştı.