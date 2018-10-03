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Kozan'da yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 10 gözaltı

Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde, yasa dışı bahis ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı

03 Ekim 2018 20:16

Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA\'nın Kozan ilçesinde, yasa dışı bahis ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatları doğrultusunda, ilçedeki 15 eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, yasa dışı bahis ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda bulunan bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu. 5 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

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