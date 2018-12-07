Kozan'da tefecilik yaptığı iddiasıyla 20 kişi tutuklandı 

ADANA, (DHA)- ADANA\'nın Kozan ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında CHP İlçe Başkanı Erkan Karaoğlu\'nun da bulunduğu 20 kişi tutuklandı.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, polis ekipleri, tefecilik yaptığı iddia edilen kişilere çarşamba günü operasyon düzenledi. 25 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda boş ve dolu senet, tapu kaydı, çek, pos cihazı, tabanca, kredi kartı ile 81 bin lira ele geçti.

Şüphelilerden 2\'si emniyetten serbest bırakılırken, 23\'ü adliyeye sevk edildi. CHP İlçe Başkanı Erkan Karaoğlu\'nun da arasında bulunduğu 20 kişi nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

