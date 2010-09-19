-KOZAN'DA ORMAN YANGINI KOZAN (A.A) - 19.09.2010 - Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Velicenli köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Kozan, Osmaniye, Kadirli, Adana, Karaisalı ve İmamoğlu Orman işletmelerine ait 12 arozöz ve yaklaşık 130 personel ile müdahale edildi. Arazideki olumsuz koşullar nedeniyle müdahalede zaman zaman zorlanılan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yetkililer, ilk belirlemelere göre 5 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğünü bildirdi.