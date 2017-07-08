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Kozan'da orman yangını

Söndürme çalışmaları halen devam ediyor

08 Temmuz 2017 17:58

Adana'nın Kozan İlçesi'ne bağlı  Karabucak Köyü'nde karaçam ağaçlarından oluşan ormanlık bölgede sabah saat 09.00 sıralarında orman yangını çıktı. 

Nedeni henüz belirlenemeyen yangın poyrazın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce söndürme çalışmalarına başlandı. Yetersiz kalan müdahaleler sonucunda çevre il ve ilçelerden takviye ekipler istendi. İlk aşamada 100 olan görevli sayısı 300'e yükseltildi.

Kozan Belediyesi yangın bölgesine olası yaralanmalara karşı çok sayıda ambulans gönderdi. Yangının daha da yayılması halinde bölgedeki bazı köylerin boşaltılabileceği belirtildi. (DHA)

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orman yangınıKozanekipitfaiyesöndürme çalışmaları

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