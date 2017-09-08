Kozan'da korkutan çalılık yangını

Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), (DHA) - ADANA\'nın Kozan İlçesi\'nde çalılık alanda çıkan yangın, yakındaki ormana sıçramadan söndürüldü.

Pekmezci ile Yassıçalı mahalleleri arasındaki çalılık alanda bugün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Adana Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışamalarına her iki mahalle sakinleri de destek verdi. Alevler, yakındaki ormana sıçramadan, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürüldü. Çalılık alanda çam ve keçiboynuzu ağacı fidanlarının da bulunduğu belirtildi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.