Kozan'da bir işçinin daha cesedi bulundu

T24 - Adana'nın Kozan ilçesinde baraj inşaatında meydana gelen patlamanın ardından sel sularına kapılarak kaybolan işçilerden birinin daha cesedine ulaşıldı.
Adana'nın Kozan ilçesindeki Gökdere Köprü Barajı Derivasyon Tüneli'nin kapağının patlamasının ardından sürdürülen arama çalışmalarının 8. gününde, kayıp işçilerden birinin daha cesedine ulaşıldı.
Gökdere Köprü Barajı’nın derivasyon tünelinin kapağının patlamasının ardından, tribünden çıkan suyun biriktiği toprak setle çevrili bölümde yapılan aramalarda, kayıp işçilerden birinin cesedi bulundu.
Cesedin, Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı, kimlik tespiti için işçi yakınlarının çağrılacağı bildirildi.
24 Şubat'ta Gökdere Köprü Barajı Derivasyon Tüneli'nin kapağının patlaması sonucu 2 işçi yaralanmış, 10 işçi de suya kapılarak kaybolmuştu. Kazanın ardından Eyüp Altıntaş, Cumali Değirmenci ve Erkan Yiğen'in cesetlerine ulaşılmıştı.