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Kozakçıoğlu'nun yakın arkadaşı Bedük: Son aradığımda telefonu kapalıydı

DYP döneminin Genel Başkan Yardımcısı Hasan Ekinci: Ortak bir arkadaşımız Hayri Kozakçıoğlu'nun tedavi gördüğünü söyledi

23 Mayıs 2013 21:21

Hülya Karabağlı/ Ankara

OHAL, İstanbul eski valisi Hayri Kozakçıoğlu’nun ölümü,  Ankara’daki arkadaşlarını hayrete düşürdü. DYP döneminin ve emniyetten yakın arkadaşı Saffet Arıkan Bedük ve Hasan Ekinci, intihara şaşırdıklarını  söyledi. Son zamanlarda telefonu kapalı olduğu için Kozakçıoğlu ile görüşemediğini söyleyen Bedük, yaşananlar karşısında üzgün olduğunu ifade etti.

Refahyol hükümetinde DYP döneminin Genel Başkan Yardımcısı Hasan Ekinci de Kozakçıoğlu'yla ortak bir arkadaşlarından edindiği bilgiye dayanarak Kozakçıoğlu'nun tedavi gördüğünü belirtti ve rahatsızlığını sormadığını söyledi. Kozakçıoğlu’nun yakın arkadaşlarının değerlendirmeleri şöyle:

Saffet Arıkan Bedük:  İntihara şaşırdım.  Fevkalade özgünüm. Türkiye Cumhuriyeti devletinin yetiştirdiği değerli devlet ve siyaset adamı kimliğini taşıyordu. Son zamanlarda telefonu kapalıydı. Görüşemedim.

Hasan Ekinci:  İntihara şaşırdım. Ortak bir arkadaşımız ‘tedavi  görüyor’ dedi. Ben  ne tedavisi olduğunu sormadım. Birbirimizi severdik. Son yıllarda  aramadık. Görüşmedik. Hayri Bey; çok güçlü bir insandı. Manevi olarak güçlü. Ufak tefek  şeylere yüz verecek bir adam değildi. Arkadaşım, 10-15 gün önce aramış,  ‘kusura bakma sesim çıkmıyor. Tedavi görüyorum’ demiş. Ben de  arkadaşıma ne tedavisi diye sormadım. Çok şaşırdım. 

 

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