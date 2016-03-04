Koza İpek Holding'in kayyumu Hasan Ölçer, görevinden ayrıldı

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, Koza İpek Holding’e atanan kayyum heyetinde ikinci kez değişikliğe gitti. Geçen Ocak ayında 26 olan kayyum sayısını 9’a indiren hakimlik dün aldığı kararla bu sayıyı 5’e indirdi. Yeni heyette, Av. Hasan Ölçer ve Ümit Önal yer almıyor.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Koza İpek Holding ve bağlı şirketlere geçtiğimiz ekim ayında kayyum ataması yapılmıştı. Hakimlik, 18 Ocak’ta 26 kişilik kayyum sayısını 9’a indirmişti. Dün alınan karar ile birlikte ise bu sayı 5’e indirildi. Tüm şirketlerin yönetiminden aynı heyet olacak. Mustafa Akçil heyetin (şirketlerin de yönetim kurulu başkanı) başkanlığını yaparken, Hayrullah Dağıstan, Hamza Yanık, Arif Yalçın ve Hikmet Keleş heyette yer alan diğer isimler oldu.



"Karşılıklı alınan bir karar"



Yeni heyette yer almayan isimlerden biri Av. Hasan Ölçer... Av. Ölçer dünkü karara kadar, heyetin başkanı konumundaydı. Hürriyet Dünyası’nın telefonla ulaştığı Av. Ölçer “Bu karar karşılıklı alındı. Benim de ayrılma istediğim vardı hakimliğin de böyle bir kararı oldu. Dolayısı ile ortak bir karar olmuş oldu” dedi.



"Zaman'da yokum"



Av. Ölçer, Zaman gazetesine bugün atandığı iddia edilen kayyum heyeti arasında olup olmadığı yönündeki soruyu ise “Hayır ben orada yer almıyorum” şeklinde yanıtladı.

Av. Hasan Ölçer, İpek Medya Grubu’nda çalışan gazetecilere yönelik sözleri ile tartışmalara yol açmıştı. Av. Ölçer, Bugün gazetesinin 29 Ekim’de çıkan "Kayyumla gasp" manşetini savunan muhabire yönelik "Çık dışarı! İş akdin feshedildi" diyerek gazeteden kovmuştu.