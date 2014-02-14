Koza Altın'dan Sabah ve Takvim'deki 'mezarlığı altüst etti' haberine yalanlama

Sabah ve Takvim gazeteleri haberlerinde, Fethullah Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen 'Akın İpek'in şirketi Koza Altın'ın altın bulmak için mezarlığı alt üst ettiğini' iddia etmişti. Koza Altın İşletmeleri , yaptığı açıklama ile Sabah ve Takvim gazetelerindeki haberi yalanlayarak, arazinin eski köy mezarlığı olduğunun ve bölgede bulunan "köy muhtarlığı ve köy heyetinin aldığı kararla eski mezarların mezar sahipleri yakınları tarafından dini vecibeleri de yerine getirilerek yeni köy mezarlığına taşındığını belirtti.

Sabah ve Takvim gazeteleri Koza grubu'nun, Gümüşhane bölgesindeki Mastra altın madeninde üretimi artırmak için ikinci siyanür arıtma barajını inşa kararı aldığını, Bu nedenle Mastra köyünde 400 dönümlük bir arazi satın aldığını belirterek, köyün mezarlık alanında siyanür arıtma barajı yapmak istediğini bu sebeple de köylülerin karşı çıkmasına rağmen, mezarlıklara kepçelerle girildiğini iddia etmişti.

Koza Altın İşletmeleri , yaptığı açıklama ile Sabah ve Takvim gazetelerindeki haberi yalanladı.

İşte o açıklama:

Sabah ve Takvim gazetelerinde Koza Altın İşletmeleri ve Akın İpek ile ilgili çıkan haber yalan ve iftiradır. Koza Altın İşletmeleri tarafından eski adı Mastra yeni adı Demirkaynak köyünde herhangi bir mezarın taşınması söz konusu değildir.

Demirkaynak köyü, köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti, 2007 yılında eski köy mezarlığının yeni köy mezarlığına taşınması için karar almıştır.

Alınan bu karar köy karar defterine işlenmiştir.

Eski köy mezarlığı, mezar sahipleri yakınları tarafından dini vecibeleri de yerine getirilerek yeni köy mezarlığına taşınmıştır. İşletmemizin mezarlık taşıma ile ilgili hiçbir faaliyeti olmamıştır.

Koza Altın İşletmeleri