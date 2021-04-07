Koza Altın'ın Dikili madenine Çevre Bakanlığı'nın verdiği olumlu rapor idare mahkemesince iptal edildi

Koza Altın’ın İzmir'in Dikili ilçesindeki Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. kapasite artırımı projesine ilişkin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı İzmir 6. İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.

Koza’dan yapılan açıklamada, "Şirketimize bugün tebliğ edilen gerekçeli karara göre, ÇED olumlu kararı iptal edilmiş olup Şirketimiz tarafından ilgili davaya ilişkin olarak temyiz yoluna başvurulacaktır" denildi.

EGEÇEP başta olmak üzere Dikili Kültür ve Çevre Platformu, Bergama Çevre Platformu üyesi 19 kişi kararın iptali için İzmir 3. İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı. Dava dilekçesinde Çukuralan Altın Madeni'nin doğal hayata ve yaban hayatına bir müdahale olduğunun gözden kaçırılmaması gerektiği hatırlatıldı.