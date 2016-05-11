Koyunlarla iş sözleşmesi 'imzalandı'

Japonya’nın Hokkaido adasındaki Otaru Akvaryumu, iki koyunla iş sözleşmesi yaptı. Sözleşmeye göre, koyunlar her sabah saat 09.00’da işe başlayıp 17.00’da mesaiyi bitirecek.

Sputnik’in haberine göre, Hokkaido’daki iki koyun, ‘patron’larıyla ‘imzaladıkları’ iş sözleşmesi uyarınca her sabah saat 09.00’da işe başlıyor. Adanın Otaru kentindeki Otaru Akvaryumu’nun ‘çalışan’ koyunlardan iş tanımları gereği mesai saatinin bittiği 17.00’a dek çimleri yemeleri isteniyor. Koyunların yeşillikler içinde çalışma imkânının garanti altına alındığı sözleşmede ayrıca, iki koyuna ‘istedikleri an ara verme’ fırsatı da tanınıyor.

İki koyun ile patronları arasındaki bu mizahi iş sözleşmesi ekim ayında sona erecek olsa da şimdiden sosyal medya kullanıcılarını kıskandırmış durumda.



Sosyal medya koyunları kıskandı



‘Kojijokr’ isimli bir sosyal medya kullanıcısı Twitter’da koyunların işine imrenerek “Ben de koyun olmak istiyorum” diye yazdı.

‘Ecorinvillage’ adlı bir başka Twitter kullanıcısı da “Görüşe bakılırsa geçen yılki olumlu çalışmalarından dolayı bu yıl takdire layık görülmüşler” mesajını paylaştı.

Twitter’da ‘itou_haruka’ adını kullanan biri kişi de rumuzlu kullanıcı da “Şu şişkolara bakın, ne kadar da çok çalışıyorlar” diye yazdı.