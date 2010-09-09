Koyunlarla 'hayır' eylemi

T24- Aydın'ın Çine İlçesi'ne bağlı Kahraman Köyü çobanları ve Bodrum Yurttaş İnsiyatifi'nin ortaklaşa düzenlediği eylemde, 400 koyunla ‘Hayır’ yazısı oluşturuldu.



Çine CHP İlçe Başkanı Tahir Yaman, Bodrum Yurttaş İnsiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan ve otuz köylünün de destek verdiği eylem, geçen çarşamba günü akşam saatlerinde Kahraman Köyü merasında gerçekleştirildi. Ankara Elmadağ Lisesi felsefe öğretmeni, evli ve 1 çocuk babası 49 yaşındaki Cemal Beldek'in organize ettiği eylemde, 400 koyun merada önceden hazırlanan hayır yazısı şeklindeki yemliklerin etrafında toplanarak 60 metre genişliğinde 15 metre enindeki ‘Hayır’ yazısı şeklini aldı.



Koyunlar dahi 'hayır' dedi





Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, 'referandum yaklaştıkça baskı ve oyunlar o kadar arttı ki artık bunu koyunlar bile yememeye başladı' diyen öğretmen Cemal Beldek, şunları söyledi:

'Türkiye'de tarım bitmiş durumda. Düne kadar iki üç umudumuzdan biri gıda egemenliğiydi. Şimdi ise Türkiye her bakımdan gıda ve besin ithal eden bir ülke haline geldi. Oysaki devlet büyüklerimiz devlet televizyonlarından yaptıkları açıklamalarda ülkenin geliştiğini ve ilerlediğini söylüyorlar. Gerçek şu ki tarım alanları da üreticinin cepleri de. Çiftçinin, besicinin durumunu anlatmak için referandum için düzenlediğimiz eylemde çobanlarımızla birlikte koyunlarla ‘Hayır’ dedik. Referandumda oyum hayır olacak.'

Bodrum Yurttaş İnsiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan ise Başbakan Erdoğan’ın sürekli olarak tarım kesimini köylülerini aşağılamasına hakaretlere varan üslup kullanmasına tanık olduklarını belirterek, “Köyleri dolaşıyoruz ve Başbakan’ın bu söylemlerinin etkilerini yankılarını görüyoruz. Aydın bölgesindeki köylülerde Başbakan’ın bu söylemlerine tepki gösteriyorlar. Mersin’de bir çiftçiye, ‘Ananı da al git’ dedi. Başbakan bu referandum süresince de ‘Koyun güdemezler’ diyerek, çobanları ve köylüleri aşağılamaya kalktı. Çoban tasviri ile köylülere açık hakaretler yağdırmakta. Bu nedenle koyunlar bugün burada Başbakan Erdoğan’a ‘hayır’ diyerek gereken cevabı verdi. Referandumdan ‘hayır’ oyu çıkacağına inanıyoruz” dedi.



Kahraman köyündeki çobanlar adına konuşan 29 yaşındaki Volkan Alkan da çiftçinin köylünün, çobanın sorunlarıyla kimsenin ilgilenmediğini ileri sürerek, “Dededen, babadan kalma yöntemlerle besicilik yapmayı sürdürüyoruz. Çünkü, yapabileceğimiz başka bir işimiz yok. Ve köylü olarak her geçen yıl ekonomik olarak daha da kötüye gidiyoruz. Bu seçimde bu gidişe ‘dur’ demek için referandumda ‘Hayır’ oyu vereceğiz” diye konuştu.