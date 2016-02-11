Koyunlarını otlatan kadın başına taşla vurulduktan sonra elleri bağlanarak kuyuya atıldı!

Denizli'de koyunlarını otlatmaya çıkan ama akşam dönmeyen 52 yaşındaki Kübra Acar'ı yakınları açık arazide aramaya başladı ve kan izleri bulunca jandarmaya haber verdi. Kan izlerini takip eden ekipler Acar'ı bir su kuyusunda, çıplak halde, elleri ve ayakları bağlanmış, başına taşla vurularak öldürülmüş olarak buldu.

Güney ilçesinde, koyunlarını otlatmak için evinden çıkan 52 yaşındaki Kübra Acar, su kuyusunda çıplak halde elleri ayakları bağlı ve başına taşla vurularak öldürülmüş olarak bulundu. Olayla ilgili Jandarma 2 kişiyi gözaltına aldı. DHA’nın haberine göre, olay, gece saatlerinde Koparan Mahallesi Yaylak Mevkiindeki su Kuyusunda meydana geldi. Dün sabah koyunlarını otlatmak için evinden ayrılan evli iki çocuk annesi Kübra Acar'ın akşam eve dönmemesinden şüphelenen yakınları araziye çıkarak onu aramaya başladı. Bölgede kan izlerine rastlayan Acar'ın yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ve bölgede arama çalışması yapan jandarma AFAD ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Arama çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verdi. Kan izlerinin arazide bulunan kuyuya doğru gittiğini tespit eden ekipler kuyunun taşlarla kapatıldığını fark etti. İtfaiye ekipleri 15 metre derinlikteki ve 3 metre suyla dolu kuyunun içindeki taşları ve suyu tahliye etti. Kuyunun içinde dalgıçlar tarafından yapılan ilk incelemede kadının kıyafetleri bulundu. Kuyudaki suyun tamamen boşaltılmasından sonra yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından Acar'ın cesedine ulaşıldı. Cesette yapılan incelemede başına taşla vurulan kadının elleri ve ayaklarının bağlandığı, çıplak şekilde kuyuya atıldığı belirlendi.

İki kardeş gözaltına alındı

Vahşice öldürüldüğü anlaşılan Acar'ın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Bölgede inceleme yapan jandarma görgü tanıklarının ifadesine göre kıyafetleri tozlu ve çamurlu A.O. ile kardeşi R.O.'yu gözaltına aldı.

Bir oğlu İstanbul'da öğretmen, diğeri de kargo şirketinde çalışan iki çocuk annesi Kübra Acar'ın eşi Hüseyin Acar ile birlikte çiftçilik yaptıkları öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.