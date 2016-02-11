T24 LogoT24 Logo
Gündem

Koyunlarını otlatan kadın başına taşla vurulduktan sonra elleri bağlanarak kuyuya atıldı!

İki kişi gözaltına alınırken 52 yaşındaki kadının cesedi 5 saatlik çalışma sonucu bulundu

11 Şubat 2016 11:23

Denizli'de koyunlarını otlatmaya çıkan ama akşam dönmeyen 52 yaşındaki Kübra Acar'ı yakınları açık arazide aramaya başladı ve kan izleri bulunca jandarmaya haber verdi. Kan izlerini takip eden ekipler Acar'ı bir su kuyusunda, çıplak halde, elleri ve ayakları bağlanmış, başına taşla vurularak öldürülmüş olarak buldu.

Güney ilçesinde, koyunlarını otlatmak için evinden çıkan 52 yaşındaki Kübra Acar,  su kuyusunda çıplak halde elleri ayakları bağlı ve başına taşla vurularak öldürülmüş olarak bulundu. Olayla ilgili Jandarma 2 kişiyi gözaltına aldı. DHA’nın haberine göre, olay, gece saatlerinde Koparan Mahallesi Yaylak Mevkiindeki su Kuyusunda meydana geldi. Dün sabah koyunlarını otlatmak için evinden ayrılan evli iki çocuk annesi Kübra Acar'ın akşam eve dönmemesinden şüphelenen yakınları araziye çıkarak onu aramaya başladı. Bölgede kan izlerine rastlayan Acar'ın yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ve bölgede arama çalışması yapan jandarma AFAD ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Arama çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verdi. Kan izlerinin arazide bulunan kuyuya doğru gittiğini tespit eden ekipler kuyunun taşlarla kapatıldığını fark etti. İtfaiye ekipleri 15 metre derinlikteki ve 3 metre suyla dolu kuyunun içindeki taşları ve suyu tahliye etti. Kuyunun içinde dalgıçlar tarafından yapılan ilk incelemede kadının kıyafetleri bulundu. Kuyudaki suyun tamamen boşaltılmasından sonra yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından Acar'ın cesedine ulaşıldı. Cesette yapılan incelemede başına taşla vurulan kadının elleri ve ayaklarının bağlandığı, çıplak şekilde kuyuya atıldığı belirlendi.

 

İki kardeş gözaltına alındı

 

Vahşice öldürüldüğü anlaşılan Acar'ın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Bölgede inceleme yapan jandarma görgü tanıklarının ifadesine göre kıyafetleri tozlu ve çamurlu A.O. ile kardeşi R.O.'yu gözaltına aldı.

Bir oğlu İstanbul'da öğretmen, diğeri de kargo şirketinde çalışan iki çocuk annesi Kübra Acar'ın eşi Hüseyin Acar ile birlikte çiftçilik yaptıkları öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ETİKETLER

kadın cinayetidenizlikadına yönelik şiddetkuyuişkence

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24