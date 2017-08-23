"Koyunları otlatırken kendimi sahnede hayal ettim"

Koyunları otlatırken söylediği ‘Nazende Sevgilim’ şarkısı ile büyük beğeni toplayan Pervin Seferov, "Koyunları otlatırken kendimi sahnede hayal ederek şarkı söylerdim" diye konuştu.

Duvar'da yer alan habere göre Azerbaycan’ın Neftçala kentinde yaşayan Pervin Seferov’un, Youtube’a yüklediği parçalar ise uzun süredir ülkesinde büyük beğeni alıyor. Seferov müziğe olan ilgisini ise ‘Müzik benim hayatımdır’ sözleri ile tanımlıyor.

Hürriyet’ten Cemil Özdemir’e konuşan Pervin Seferov, “Türkiye’de Azerbaycan türkülerinin sevildiğini biliyordum ama benim söylediğim şarkının bu kadar tıklanacağını tahmin etmiyordum” dedi.

"Kendimi sahnede hayal ederken söyledim"

Çocukluk yıllarından beri eğitim alarak şarkı söylemek istediğini söyleyen Seferov şöyle konuştu:

“Annem ve babamla birlikte köyümde yaşıyorum. Kendimi bildiğimden beri çiftçilik ve hayvancılık yaparım. Yol yapım çalışmaları olduğu zaman geçici işçi olarak çalışırım. Koyunları otlatırken kendimi sahnede hayal ederek şarkı söylerdim. Okumak çok istedim ama imkânlar el vermedi. Askerliğimi bitirdikten sonra müzik okumak istedim olmadı. Bir video çektim YouTube’a yükledim, binlerce insan tıkladı. Yapılan yorumlar beni duygulandırdı. Çok mutluyum.”

Youtube kanalına söylediği türküleri yüklemeye devam eden Seferov, Türkiye de yapılan ses yarışmalarına da katılacağını söyledi. Seferov Azerbaycan türküsü, “Alagöz”ü seslendirdi.