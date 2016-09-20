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Koyunlara zehirli yem verdiler!

Can çekişen koyunların boğazları kesildi

20 Eylül 2016 02:19

Konya’da meralık alanda otlayan yaklaşık 41 damızlık koyun kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından zehirli besi yemi verilerek telef edildi. Can çekişen çoğu koyun ise acı çekmemeleri için sahipleri tarafından boğazları kesildi. 1 yıl öncede aynı yöntemle ve aynı bölgede 58 koyun telef edilmişti.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre olay, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi içinde bulunan meralık alanda meydana geldi. İddiaya göre hayvancılıkla uğraşan Alaattin Gezer, damızlık koyunlarını otlamaları için meraya saldı. Sabah saatlerinde hayvanlarına bakmak için meralık alana giden Gezer, koyunlarını hareketsiz halde yatarken buldu. Çevrede araştırma yapan vatandaşlar meralık alana zehirli besi yemleri olduğunu fark etti. Vatandaşlar durumu polise bildirirken, 41 hayvanın telef olduğu, 15 koyununda can çekiştiği öğrenildi. Koyun ölümlerinin artabileceği ifade edildi.

1 yıl önce de oldu

1 yıl öncede aynı yöntemle çok sayıda hayvanın telef edildiğini belirten muhtar İsmail Kaya, "Bölgede koyun sahipleri arasında sürekli kavgalar oluyordu. Bu sebeple meralardaki işgalcileri arizelerden çıkarttık. Devlet arazileri halkın kullanımına açıldı. Bu seferde sürü sahipleri arasında tekrar kavgalar başladı. 1 yıl öncede aynı yöntemle 58 hayvan telef oldu. Bugünde 41 hayvan telef oldu, 15'i can çekişiyor. Bunları kim yaptıysa lanetliyorum" dedi.

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