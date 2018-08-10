Koyun sulama kavgasında 2'si ağır 3 yaralı

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ\'nin Sarıoğlan ilçesinde arazide, bir su kaynağında koyunların sulanması meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2’si ağır, 3 kişi yaralandı.

Sarıoğlan ilçesi Kepirce mevkiinde su kaynağında koyunların sulanması konusunda iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahla vurulan Şükrü ve Ömer Delisoy ile Hüseyin Yağar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Sarıoğlan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ömer Delisoy ve Hüseyin Yağar\'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayın ardından Bedrettin Var ile oğulları Hasan Hüseyin ve Duran Var gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı\'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasan Hüseyin ve Duran Var kardeşler tutuklanırken, Bedrettin Var ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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