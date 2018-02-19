T24 LogoT24 Logo
Gündem

Köyün en yüksek tepesinde Mehmetçik için Türk bayrağını göndere çektiler

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'un Sarıhasan köyünde yaşayan gençler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'e yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için köylerinin en yüksek bölgesinde bulunan tepeye direk dikip, Türk bayrağını göndere çek

19 Şubat 2018 19:31

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM\'un Sarıhasan köyünde yaşayan gençler, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'e yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için köylerinin en yüksek bölgesinde bulunan tepeye direk dikip, Türk bayrağını göndere çekti.
Mecitözü ilçesine bağlı Sarıhasan köyünde yaşayan bir grup genç, köyün en yüksek bölgesinde yer alan tepede çukur kazıp, ahşaptan bayrak direği dikti. Gençler, daha sonra İstiklal Marşı\'nı okuyarak, Türk bayrağını göndere çekti. Köye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki en yüksek yerde, Türk bayrağının dalgalandırdıklarını belirten Emre Yüksel, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek olmak istediklerini söyledi. Yüksel, \"\'Zeytin Dalı Harekatı\'nda ve vatan müdafaasında can veren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Allah, Mehmetçik\'imizi korusun; ordumuzu muzaffer kılsın. Yar ve yardımcımız olsun\" diye konuştu. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YusufDHASarıhasanTürk Silahlı Kuvvetleri AfrinDalı HarekatıTürkMecitözüGençlerMarşıYükselAllahtanAllah MehmetçikYar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24