Köyün en yüksek tepesinde Mehmetçik için Türk bayrağını göndere çektiler

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM\'un Sarıhasan köyünde yaşayan gençler, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'e yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için köylerinin en yüksek bölgesinde bulunan tepeye direk dikip, Türk bayrağını göndere çekti.

Mecitözü ilçesine bağlı Sarıhasan köyünde yaşayan bir grup genç, köyün en yüksek bölgesinde yer alan tepede çukur kazıp, ahşaptan bayrak direği dikti. Gençler, daha sonra İstiklal Marşı\'nı okuyarak, Türk bayrağını göndere çekti. Köye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki en yüksek yerde, Türk bayrağının dalgalandırdıklarını belirten Emre Yüksel, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek olmak istediklerini söyledi. Yüksel, \"\'Zeytin Dalı Harekatı\'nda ve vatan müdafaasında can veren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Allah, Mehmetçik\'imizi korusun; ordumuzu muzaffer kılsın. Yar ve yardımcımız olsun\" diye konuştu.



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