Köyün en yüksek noktasında Türk bayrağını göndere çektiler

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'un Sungurlu ilçesine bağlı Büyük İncesu köyünde 4 genç, Leylek Kayaları adı verilen tepeye kendi imkanlarıyla 7,5 metrelik direk dikerek Türk bayrağını göndere çekti.

Sungunlu ilçesi Büyük İncesuyu köyünde yaşayan Serkan Çağaldoğan, Harun Çağaldoğan, Fatih Karadine ve Üsküdar Karadine köydeki en yüksek nokta olan Leylek Kayaları tepesine kum ve çimento taşıyarak 7,5 metrelik bayrak direği dikti. 4 genç, daha sonra 3 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğindeki Türk bayrağını, okudukları İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekti.

Zaman zaman arkadaşları ile birlikte bu mevkiiye dinlenmek için geldiklerini söyleyen Serkan Çağaldoğan, \"4 arkadaş birlikte karar aldık ve Türk bayrağımızı köyümüzün en yüksek tepesine dikmek istedik. Kendi imkanlarımızla direk, çimento, kum ve diğer malzemeleri tedarik ederek tepeye çıkardık. Ve belirlediğimiz noktaya 7,5 metre uzunluğundaki direği diktik. Daha sonra İstiklal Marşımızı hep bir ağızdan okuyarak şanlı Türk bayrağımızı göndere çektik. Şimdi tepede dalgalan Türk bayrağımızı gördükçe gururlanıyoruz. Bayrağımız için canımız feda olsun\" dedi.

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