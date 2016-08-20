Köyün elektriğini kesmeye giden DEDAŞ çalışanları alıkonuldu

Batman'ın merkeze bağlı Yeniköy'de sayaç anlaşmazlığı nedeniyle köyün elektriğini kesmeye giden DEDAŞ çalışanları, iddiaya göre rehin alındı. Jandarmanın ikna ettiği köylüler, çalışanları serbest bıraktı.

DHA'nın haberine göre, Batman'da akşam saatlerinde DEDAŞ ekipleri, köylülerin sayaçları elektrik direklerine çıkarmadıkları için merkeze bağlı Yeniköy'e elektriği kesmeye gitti. İddiaya göre köylüler, burada DEDAŞ görevlilerini rehin aldı. Bunun üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Elektrik sorunu çözülmeden DEDAŞ ekiplerini bırakmayacaklarını belirten köylüleri jandarma ikna etti. 3 kişilik DEDAŞ çalışanı, jandarma eşliğinde kente geri döndü.

Eski köy muhtarı Serdin Oğuz, "Her gün DEDAŞ ekipleri, akşamları 5 bin nüfuslu köyün elektriğini kesiyor. Akşamları karanlıkta kalıyoruz. Köyde hastalarımız var, elektrik kesildiği için zor durumda kalıyorlar. Bu kez DEDAŞ'ın elektriği kesmeye gelenleri elektriğin kesilmesine izin vermedik. Bu köyümüzün mağduriyetini giderilmesini istiyoruz" dedi.