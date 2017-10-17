Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’nin Develi İlçesi\'ne bağlı Güney Aşağı Mahallesi Muhtarı Tayfur Şafak öncülüğünde gençler motosiklet grubu oluşturdu.

Develi İlçesi\'ne bağlı olan ve daha önce \'Aygözme Köyü\' olarak bilinen Güney Aşağı Mahallesi\'nde motosikletli gençler dikkat çekiyor. Köylü gençler, arazide işlerini hızla yapmak ve zaman kazanmak için peş peşe motosiklet alınca mahallede motosiklet sayısı da arttı. Gençler, bu durumu kendilerince sosyal bir faaliyete de dönüştürdü ve Mahalle Muhtarı Tayfur Şafak öncülünde bir araya geldi. İşlerinden zaman buldukça hafta sonu bir araya gelen motosiklet grubu, birlikte motosiklet gezileri yapmaya başladı. Motosikleti kullandıkça daha çok sevdiklerini ve bırakamadıklarını ifade eden gençler bölgenin güzelliklerini de bu şekilde keşfe çıktıklarını belirtti. Diğer yandan bölgede birlikte gezilere çıkan ve dikkat çeken grubu görenlerin de \'Bu da köylüm motosiklet grubu\' demekten kendilerini alamadıkları ifade edildi. Bu konuda Güney Aşağı Mahallesi’nde gençlere öncülük eden Muhtar Tayfur Şafak ise şöyle dedi:

\"Kendimizce bir motosiklet grubu kurduk ve zaman buldukça bir araya geliyoruz. Sonra bölgemizin güzelliklerini keşfediyoruz. Oturup, güzel bir manzaraya karşı odun semaverde çay da demliyoruz. Kendimizce bir sosyal etkinlik yapıyoruz. Çünkü kırsalda haliyle imkanlar kısıtlı. Biz de motosiklet grubumuzla farklı yerlere doğru yol alıyoruz. Bizi gören bu işe merak salıyor. Motosikletler öncelikle köy yerinde işlerin hızlı yapılması, arazide ulaşımın hız kazanması için kullanılıyor. Motosiklet sayısı köyde artınca bu gibi aktiviteler de beraberinde geldi. Her geçen gün sayımız artıyor. Şu an için 10’a ulaştık. Hep birlikte çıktığımız zamanlar da oluyor, bazen de işlerinden dolayı katılamayanlar da oluyor. Bir şekilde bu etkinlikleri yapıyoruz. Bu da bizim kendimizce köylüm motor grubumuz.\"



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