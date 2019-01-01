Köylülerin yaralı bulduğu çakala tedavi

KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA\'da köylüler tarafından yaralı halde bulunan çakal, tedavi edilmek üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma Merkezi\'ne gönderildi.

Şaphane ilçesine bağlı Karamanca köyü yakınlarında çeşitli yerlerinden yaralanmış halde yerde yatan çakalı gören çevredekiler durumu yetkilere bildirdi. Köye gelen ekipler yaralı çakalı ilk önce Kütahya Yaban Hayatı Kurtarma Şubesi\'ne götürdü. Burada 2 gün boyunca tedavi edilmeye çalışılan çakal, durumunda bir değişiklik olmaması nedeniyle Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma Merkezi\'ne gönderildi. Yaralı çakalın tedavisinin devam ettiği bildirildi.

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