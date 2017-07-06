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Köylülerin geçim kaynağı 'kuzu göbeği mantarı' tüm Avrupa'ya yayılıyor

Kuzu göbeği mantarının dönemsel olarak değişen fiyatı 90 ile 200 lira arasında seyrediyor

06 Temmuz 2017 17:43

Kastamonu'da faaliyet gösteren bir firma tarafından ülkenin farklı bölgelerinden toplanan kuzu göbeği mantarı, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Ürünün ilk çıktığında 150-200 lira civarında olan kilogram fiyatının ilerleyen dönemde 90-100 liraya kadar gerilediği ifade edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ormanlık alanlarda doğal olarak yetişen kuzu göbeği mantarını köylülerden aldıktan sonra fabrikada işleyen firma, Avrupa'nın birçok ülkesine gönderiyor. Ürünler, talebe göre taze ya da dondurulmuş olarak ulaştırılıyor.

Firma ortaklarından Sıtkı Vefaoğlu, yaptığı açıklamada, 15 yıldır mantar ticaretiyle uğraştıklarını, Anadolu'nun birçok yerinden kuzu göbeği mantarı aldıklarını söyledi.

Kuzu göbeği mantarının önce Akdeniz ve Ege, ardından Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde çıktığını belirten Vefaoğlu, köylülerden aldıkları mantarları fabrikalarında işledikten sonra boyutlarına göre ayırıp paketlediklerini anlattı.

Vefaoğlu, "Türkiye, mantar açısından zengin bir ülke. Mantar, köylüler açısından da önemli gelir getiren bir ürün. Köylü için sermayesiz ekmek kapısı niteliğinde. Ekmeden, bakmadan mantar toplayıp gelir elde edebiliyorlar" dedi.

Kuzu göbeği mantarının fiyatının dönemsel olarak değiştiğini ifade eden Vefaoğlu, ürünün kilogram fiyatının ilk çıktığında 150-200 lira olduğunu, daha sonra 90-100 liraya kadar gerilediğini söyledi.

Kuzu göbeğini genelde dış piyasa için aldıklarını dile getiren Vefaoğlu, şunları kaydetti:

"Yılda 200 ton civarında kuzu göbeği mantarı topluyoruz. Bunu işledikten sonra Fransa, İsviçre, Hollanda başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine satıyoruz. Damak tatlarına uygun ve protein açısından zengin olduğu için tercih ediyorlar. Biz daha çok dış piyasa için çalışıyoruz."

B1, B2 ve C vitaminlerini içeriyor

Kastamonu Üniversitesi Mantar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sabri Ünal da, kuzu göbeği mantarının gerek besin değeri gerekse ticaret hacmi açısından hem Türkiye hem de dünyada büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bu mantar türü açısından zengin olduğuna işaret eden Ünal, "Her yıl ilkbahar aylarında ülkemizin farklı bölgelerinden kuzu göbeği mantar türleri toplanarak farklı ülkelere ihraç ediliyor. B1, B2 ve C vitaminleriyle yüksek oranda kalsiyum, sodyum ve potasyum gibi mineraller bulunan bu mantarın besleyici değeri yüksek. Bu yüzden çoğu Avrupa ülkesinde tüketiliyor" dedi.

Kastamonu'da da oldukça fazla mantar çeşidi bulunduğunu belirten Ünal, mantarın özellikle Tosya, Taşköprü, Devrekani ve Hanönü ilçelerinde yetiştiğini kaydetti.

 

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