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Köylülerin devrilmek üzere olan elektrik direğini ayakta tutma çabası

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL'ün Karlıova İlçesi'ne bağlı Molaşakir Köyü meydanında bulunan ve yıkılmak üzere olan demir elektrik direği korkutuyor

07 Eylül 2017 19:45

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL\'ün Karlıova İlçesi\'ne bağlı Molaşakir Köyü meydanında bulunan ve yıkılmak üzere olan demir elektrik direği korkutuyor. Köy halkı, iddiaya göre birçok kez başvurmalarına rağmen elektrik dağıtım firmasından gelen olmayınca tahta direklerle elektrik direğini desteklediler. 
Karlıova İlçesi\'ne bağlı yaklaşık 70 hane ve 500 nüfuslu Molaşakir Köyü meydanında bulunan çeşmenin üzerindeki elektrik direği, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Yaklaşık 10 aydır eğimli duran elektrik direği için iddiaya göre köylüler birçok kez elektrik dağıtım şirketine başvuruda bulundu ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine köylüler, kendi imkanlarıyla çözüm arayışına girdi. Bir araya gelen köylüler, eğilen elektrik direğine destek için tahta direkler kullandı. Elektrik direği dibinde bulunan su çeşmesine gelen kadınlar ve çocuklar direğin yıkılma tehlikesi nedeniyle korku dolu anlar yaşıyor.
Köy sakinlerinden Mehmet Ali Kaplan, başvurularına rağmen herhangi bir çalışmanın yapılmamasına tepki göstererek, \"Bu direk köy meydanında olduğu için büyük tehlike saçıyor. Köyde bulunan birçok direk bu şekildeydi. Biz köylüler kendi çabamızla tahta direk dikerek onları düzelttik. Fakat bu demir direk köy meydanında ve büyük bir direktir, bunu onarmaya gücümüz yetmiyor. Direğin hemen altında cami var, Allah korusun bir gün üzerimize düşecek korkusu altında namaz kılıyoruz. Çocuklarımız altında oyun oynuyor, kadınlarımız direğin altında bulunan çeşmeden evlerine içme suyu getiriyor. Mağduruz, yetkililerin sesimizi duymasını ve bize yardımcı olmasını bekliyoruz\" dedi. 

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