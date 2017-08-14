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'Köylülere işkence' iddiasıyla gündeme gelen Altınsu'da sokağa çıkma yasağı

Yasak, 5 gün boyunca saat 22.00'den 05.00'e kadar geçerli

14 Ağustos 2017 15:22

Köylülere dönük işkence iddiası ile gündeme gelen Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu (Şapatan) köyünde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Dün (13 Ağustos 2017) başlayan yasak, Dereboyu mezrası, İncesu mezrası ile Elde Mahallesi'nde 5 gün süreyle saat: 22.00'dan saat: 05.00'a kadar geçerli olacak.

Valilikten yapılan açıklama şöyle: 

"İlimiz Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü, Dereboyu, Elde ve İncesu Köyü Mülki sınırları içerisinde icra edilecek operasyon esnasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince İlimiz Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü, Dereboyu, Elde ve İncesu Köyü Mülki sınırları içerisinde 13.08.2017 tarihinden itibaren 5(beş) gün süre ile saat:22.00’dan saat:05.00’a kadar geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, İlimiz Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü, Dereboyu, Elde ve İncesu Köyü Mülki sınırları içerisine giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Ne olmuştu?

Altınsu (Şapatan) köyünde 6 Ağustos'ta güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonda 1 özel hareket polisinin şehit düşmesinin ardından köyün etrafı sarılarak 36 köylüye işkence yapıldıktan sonra gözaltına alındığı iddia edilmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hakkari Valiliği, gözaltına alınan köylülere yapılan işkenceye ilişkin "Şüpheli şahıslar hukuka uygun olarak gözaltına alınmışlar, ancak bu esnada güvenlik güçlerimize direnen şahıslar da yetkiler dahilinde zor kullanılarak derdest edilmişlerdir" denilmişti.

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