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Köylülerden Ufuk'un kaybolduğu gün için 'beyaz otomobil gördük' iddiası (2)

VALİ ATA'DAN AÇIKLAMA Hatay Valisi Erdal Ata, 5 gündür kayıp olan 6 yaşındaki Ufuk Tatar ile ilgili yaptığı açıklamada, bir sonuca ulaşamadıklarını belirterek, "Arama çalışmalarında herhangi bir bulgu yok" dedi

05 Temmuz 2018 19:20

VALİ ATA\'DAN AÇIKLAMA
Hatay Valisi Erdal Ata, 5 gündür kayıp olan 6 yaşındaki Ufuk Tatar ile ilgili yaptığı açıklamada, bir sonuca ulaşamadıklarını belirterek, \"Arama çalışmalarında herhangi bir bulgu yok\" dedi.

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