Köylülerden Ufuk'un kaybolduğu gün için 'beyaz otomobil gördük' iddiası (2)

VALİ ATA\'DAN AÇIKLAMA

Hatay Valisi Erdal Ata, 5 gündür kayıp olan 6 yaşındaki Ufuk Tatar ile ilgili yaptığı açıklamada, bir sonuca ulaşamadıklarını belirterek, \"Arama çalışmalarında herhangi bir bulgu yok\" dedi.