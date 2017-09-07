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Köylülerden taş ocağı tepkisi

Yeliz ALAGÖZ/ ÇAYCUMA(Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi'nde yapılması planlanan kalker ocağı ve kırma eleme tesisi projesi için düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı, köylülerin protestosu nedeniyle yapılamadı

07 Eylül 2017 20:46

Yeliz ALAGÖZ/ ÇAYCUMA(Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Çaycuma İlçesi\'nde yapılması planlanan kalker ocağı ve kırma eleme tesisi projesi için düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı, köylülerin protestosu nedeniyle yapılamadı.
Özel bir şirket tarafından ilçeye bağlı Çayır ve Güdüllü köyleri arasındaki bölgede yapılacak tesis için Güdüllü Köyü Merkez Camii önünde halkı bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Şenol Yücel, proje hakkında köylülere bilgi verdi. Ancak toplantıya katılan Çayır ve Güdüllü köyü sakinleri projeyi istemediklerini belirterek, yetkililere tepki gösterdi. \'Taş ocağı istenmiyoruz\' sloganı atan köylüler alkışlarla protestoda bulundu. Bunun üzerine Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, yoğun tepkisi ve protesto nedeniyle toplantının sağlıklı bir şekilde devam ettirilmesinin mümkün olmadığına ilişkin tutanak tutularak toplantı sonlandırıldı.
Öte yandan köylüler projeninin uygulanmaması için Zonguldak Valiliği\'ne verilmek üzere bin imza topladı.

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