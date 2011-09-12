-Köylülerden kara sabanlı protesto SAKARYA (A.A) - 11.09.2011 - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, 3 aydır içme suyu alamadıkları gerekçesiyle kendilerini kara sabana bağlayan köy sakinleri durumu protesto etti. Yeşilova köy konağı önünde toplanan bir grup köy sakini, aynı şebekeden su aldıkları çok sayıda köy olduğu için 3 aydır sularının akmadığı gerekçesiyle protesto gösterisi düzenledi. Köylüler adına açıklama yapan muhtar Selahattin Selim, köylerinin su verilememesi nedeniyle büyük sıkıntılar çektiğini anlatarak, kendi sorumluluğunda olmamasına rağmen köye tankerlerle su taşıyan Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresinin (SASKİ) yardımıyla su sıkıntısını hafifletmeye çalıştıklarını belirtti. Aralarında kendi köylerinin de bulunduğu 22 köye Karasu Çamdağ Su Birliği tarafından içme suyu sağlandığını kaydeden Selim, ''Karasu ilçesine bağlı 20 köye su veriliyor, su kesintisi yapılmıyor. Kaynarca ilçesine bağlı olduğumuz için mi suyumuz kesiliyor?'' dedi. Açıklamanın ardından kendilerini kara sabana bağlayarak durumu protesto eden köylüler, olaysız şekilde dağıldı.